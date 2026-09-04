Arizona se přestěhovala do Utahu. Jenže Mammoth nejsou Coyotes: jedna z nejpodivnějších změn identity v NHL

Když Utah Mammoth dnes postaví na led Claytona Kellera, Logana Cooleyho nebo další hráče, které před několika lety draftovala Arizona, všechno působí jednoduše.
Coyotes se přestěhovali do Salt Lake City. První sezonu se klub jmenoval Utah Hockey Club. Potom fanoušci vybrali Mammoth. Hotovo.
Jenže oficiální historie NHL říká něco podivnějšího. Utah Mammoth mají datum vzniku 13. června 2024 a jejich první sezonou je ročník 2024/25. Arizona Coyotes jsou v databázi NHL vedeni jako samostatná neaktivní franšíza, jejíž historie začíná u původních Winnipeg Jets v roce 1979 a končí sezonou 2023/24. Takže ano: do Utahu se přestěhoval prakticky celý hokejový tým. Ale ne úplně jeho minulost.
Abychom se v tom vyznali, musíme začít ve Winnipegu
První Winnipeg Jets vstoupili do NHL v roce 1979 po zániku konkurenční WHA. Tato franšíza hrála v Manitobě do roku 1996. Pak se přestěhovala do Arizony a vznikli Phoenix Coyotes. V roce 2014 klub změnil jméno na Arizona Coyotes, aby zdůraznil identitu celého státu místo samotné metropolitní oblasti Phoenixu.
Tohle bylo klasické stěhování franšízy. Historická linie pokračovala.
Výsledky starých Winnipeg Jets, drafty, hráčské rekordy a pozdější Phoenix a Arizona Coyotes sedí v jedné databázi. NHL dodnes uvádí u Coyotes datum franšízy 22. června 1979 a v jejich historii najdeme Winnipeg Jets 1979–1996, Phoenix Coyotes 1996–2014 a Arizona Coyotes až do roku 2024.
Kdyby totéž NHL provedla v roce 2024, dnes bychom jednoduše říkali: Winnipeg → Phoenix → Arizona → Utah. Jenže liga zvolila jinou konstrukci.
Problém nebyl v hokejovém týmu. Problém byl v tom, kde má hrát
Coyotes strávili velkou část existence v Arizoně bojem o stabilní domov. Nejdřív hráli v America West Areně v centru Phoenixu, která byla primárně basketbalovou halou a pro hokej měla komplikované výhledy. V roce 2003 se přestěhovali do Glendale, jenže nový stadion ležel pro významnou část fanouškovské základny velmi daleko a finanční problémy organizace pokračovaly.
Po skončení působení v Glendale se situace stala ještě podivnější. Od sezony 2022/23 hráli Coyotes domácí zápasy v Mullett Areně na Arizona State University, hale s kapacitou kolem pěti tisíc diváků. Pro univerzitní hokej velmi pěkné prostředí. Pro dlouhodobý provoz franšízy NHL něco, co bylo od začátku označováno za provizorium.
Klub potřeboval novou arénu. Roky se hledalo místo, financování a politická cesta k jejímu vybudování. Nakonec liga usoudila, že dál čekat nemůže.
V dubnu 2024 NHL neřekla „Coyotes se stěhují“. Řekla něco mnohem komplikovanějšího
Dne 18. dubna 2024 schválila Rada guvernérů NHL vznik nové franšízy v Utahu, kterou koupila Smith Entertainment Group Ryana a Ashley Smithových. Současně Arizona Coyotes přešli do neaktivního stavu. A Utah dostal prakticky všechno, co potřeboval k okamžitému hraní NHL: kompletní soupisku, práva na hráče, prospecty, draftové volby a celé hokejové oddělení Coyotes.
To je důvod, proč přechod na ledě vypadal přesně jako relokace. Generální manažer Bill Armstrong se nevzbudil s prázdným stolem a nezačal vybírat 23 nových hráčů.
Přestěhoval se se svým týmem. Clayton Keller zůstal kapitánem. André Tourigny zůstal trenérem. Prospect, kterého Arizona draftovala, se stal prospectem Utahu. Ale historická kniha se rozdělila.
Shane Doan tedy není klubovou legendou Mammoth
A právě tady začíná být celá konstrukce zajímavá pro fanouška. Shane Doan byl draftovaný Winnipeg Jets v roce 1995, přestěhoval se s klubem do Arizony a celou NHL kariéru strávil v jedné franšíze. Je symbolem Coyotes.
Jeho zápasy a body ale oficiálně nejsou rekordy Utah Mammoth Utah začíná od nuly v roce 2024. NHL Records u Mammoth uvádí první sezonu 2024/25 a historické statistiky pouze od vzniku Utah Hockey Club. U Arizony naopak zůstává celá linie starých Jets, Phoenixu a Coyotes.
Máme tedy zvláštní situaci. Hráč draftovaný Arizonou může dnes nastupovat za Mammoth. Ale historický výkon hráče Arizony se automaticky nestává klubovým rekordem Mammoth. Sportovní kontinuita a historická kontinuita se rozešly.
A ještě lepší chaos: dnešní Winnipeg Jets nejsou ti staří Winnipeg Jets
Pokud v tom ještě pořád dáváte smysl, NHL nabízí bonus. Současní Winnipeg Jets nejsou pokračováním původních Jets, kteří se přestěhovali do Phoenixu. Dnešní Winnipeg vznikl z Atlanta Thrashers, kteří se do Manitoby přestěhovali v roce 2011.
Takže historická mapa vypadá takto: Původní Winnipeg Jets → Phoenix Coyotes → Arizona Coyotes → neaktivní franšíza. Atlanta Thrashers → dnešní Winnipeg Jets. A hokejový majetek Arizony → nová franšíza v Utahu.
Pokud by někdo potřeboval důkaz, že sportovní identita není totéž jako obchodní registr, těžko hledat lepší příklad.
Utah měl nejprve tým a teprve potom hledal jeho jméno
Obvyklá expanzní franšíza má roky na přípravu. Logo. Barvy. Název. Marketing. Maskota. Utah měl na všechno několik měsíců. Proto se pro první sezonu 2024/25 zvolil záměrně neutrální název Utah Hockey Club. Černá, bílá a modrá. Jednoduché nápisy UTAH. Identita, která fungovala, ale od začátku byla přechodná.
Majitelé zároveň udělali chytrou věc. Nenechali jméno pouze vymyslet agenturu. Zapojili fanoušky. Během třináctiměsíčního procesu proběhla čtyři kola průzkumů a hlasování a klub nasbíral více než 850 tisíc hlasů.
Dne 7. května 2025 bylo rozhodnuto. Utah Mammoth.
Mammoth tak mají něco, co Coyotes v Arizoně celý život hledali: pocit, že vznikli přímo z místního trhu
Název není náhodný. Mamutí fosilie byly nalezeny na mnoha místech Utahu a logo pracuje s Wasatch Mountains, siluetou státu a kly vytvářejícími tvar písmene U. Klub chtěl od první chvíle vytvořit identitu, která nebude působit jako cizí tým s novou adresou.
To je klíčový rozdíl proti některým relokacím minulosti. Utah neměl předstírat, že právě dostal starou hokejovou tradici Arizony. Měl si vytvořit vlastní. První sezonu byl Hockey Club. Druhou už Mammoth.
A ve druhé sezoně 2025/26 se dostal také do play-off, kde v prvním kole skončil po šesti zápasech. Oficiální klubová historie tak má první vyřazovací sérii už ve druhém roce existence.
Jen hráči samozřejmě nemohli předstírat, že začínají od nuly
Pro kabinu je právní konstrukce mnohem méně důležitá. Bill Armstrong budoval jádro mužstva ještě v Arizoně. Logan Cooley byl draftovaný Coyotes jako třetí v roce 2022. Dylan Guenther ještě dříve.
Dmitrij Simašev a Daniil But přišli z draftu 2023, stále pod arizonskou značkou. Utah dnes bez problémů podepisuje hráče, které původně vybrali Coyotes, protože jejich práva byla součástí převedených hokejových aktiv.
Proto lze současné Mammoth sportovně chápat jako pokračování rebuildingu Arizony. Jen ne jako pokračování jejích rekordních tabulek. A právě tohle rozdělení umožňuje oběma příběhům existovat zároveň.
Co tedy vlastně znamená „franšíza“?
Ve fanouškovském jazyce je franšíza často prostě tým. Jenže v severoamerickém sportu může znamenat několik věcí současně: vlastnické právo na místo v lize, právnickou osobu, hokejové operace, soupisku a historickou identitu.
Většinou se tyto věci pohybují společně. U Arizony a Utahu se na chvíli rozpojily. NHL mohla zachovat hráče a soutěžní kontinuitu bez expanzního draftu. Zároveň mohla oficiálně oddělit historii Coyotes od nového trhu.
Proto není úplně správné říct, že Arizona Coyotes se pouze přejmenovali na Utah Mammoth. Stejně zavádějící by ale bylo tvrdit, že Mammoth s Coyotes nemají nic společného. Pravda je podivnější.
Utah zdědil jejich tým, ale ne jejich životopis.
A možná právě proto se Mammoth podařilo tak rychle vytvořit vlastní identitu. Nemuseli předstírat, že Salt Lake City má nostalgii po Phoenix Coyotes.
Dostali hráče. Dostali draftové volby. Dostali hokejový plán. A historii si mohou napsat sami.
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Zdroje: NHL – Board of Governors Approves Establishment of New Franchise in Utah [1], NHL Records – Utah Mammoth Franchise History [2], NHL Records – Arizona Coyotes Season-by-Season Records [3], NHL Records – NHL History [4], NHL.com – Utah Mammoth unveiled as permanent brand identity [5], Utah Mammoth – Utah’s New Brand Is Ode to State’s History [6], NHL.com – Mammoth GM fortunate to see rebuild through [7].