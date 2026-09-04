5 cibulovin, které v září zasadíte a na jaře vám sousedé puknou závistí. Většina Čechů sází pořád jen tulipány a narcisy

O pár týdnů později se přidají vonné hvězdice ifeionu, dvoubarevné hrozny modřence, kontrastní zvonky řebčíku a nakonec žluté okolíky nízkého ozdobného česneku. Celá ta sekvence trvá od února do června, a stačí k ní jediný zářijový víkend s rýčem. Pojďme si tu pětici projít druh po druhu, od nejranějšího po nejpozdější.
Proč právě září 2026 dává výsadbě cibulovin největší smysl
Jarní cibuloviny patří do země na podzim.
RHS doporučuje sázet v září a říjnu, přičemž dřívější termín pomáhá kořenům zabydlet se ještě před příchodem mrazů. Kdo odkládá na listopad či prosinec, riskuje slabší kvetení, protože cibulka prostě nestihne vytvořit dostatečnou kořenovou síť. České specializované e-shopy zahajují expedici v první polovině září, takže objednávka na konci léta a výsadba hned po doručení představuje nejjistější start.
Všech pět vybraných druhů spojuje jeden společný požadavek: propustná, nikdy nezamokřená půda. Hloubka sázení se pak řídí velikostí cibulky, zpravidla dvoj- až čtyřnásobek její výšky. Žádná univerzální cifra v centimetrech neexistuje, protože drobounká cibulka ladoňky a o něco mohutnější hlíza řebčíku si žádají odlišný přístup. Pravidlo „čím větší cibule, tím hlouběji“ ale platí spolehlivě napříč celou pěticí.
Pět neokoukaných druhů od února do června: co kvete, jak vypadá a kde to koupíte
Ladoňka bleděmodrá (Scilla mischtschenkoana) odstartuje sezonu nejdříve. Její ledově modré, téměř průsvitné hvězdičky se prodírají na povrch už v pozdní zimě. Mrazuvzdornost H6 znamená, že v českých podmínkách přezimuje bez problémů. Sází se do hloubky odpovídající dvoj- až trojnásobku cibulky.
Ifeion neboli jarní hvězda (Ipheion uniflorum) přebírá štafetu v časném až středním jaru. Ploché šesticípé květy v bílomodrých až fialovomodrých odstínech voní po medu a dorůstají sotva patnácti centimetrů. Cibulky se ukládají 6–8 cm hluboko, asi 10 cm od sebe. V odborné literatuře narazíte i na synonymum Tristagma uniflorum.
Modřenec širokolistý (Muscari latifolium) přináší v dubnu nezvyklý dvoubarevný efekt: spodní část hroznu je tmavě fialová, špička světle blankytná. Oproti běžnému modřenci arménskému působí exotičtěji. Sází se do hloubky kolem 10 cm, hodí se i do květináčů.
Řebčík Michajlovského (Fritillaria michailovskyi) patří k vizuálně nejpůsobivějším členům pětice. Skloněné zvonky s tmavě vínovým tělem a žlutým lemem vypadají, jako by je namaloval secesní ilustrátor. Kvete v pozdním jaru, orientačně v dubnu až květnu podle stanoviště. Cibulky chtějí čtyřnásobek vlastní hloubky a především vynikající odvodnění; ze všech pěti druhů je řebčík nejcitlivější na zimní mokro.
Česnek ozdobný zlatožlutý (Allium moly) uzavírá kompozici žlutými hvězdicovými okolíky v květnu a červnu. Dorůstá kolem 25 cm, takže se výborně hodí i do hlubšího truhlíku na balkoně. Mrazuvzdornost sahá až k −30 °C, rozestupy 10–15 cm. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak vrstvit cibuloviny v záhonu i v nádobě pro nejdelší jarní efekt
Síla téhle pětice spočívá v rozložení kvetení přes celé jaro. Když ladoňka v únoru dokvétá, ifeion teprve nasazuje pupeny. Modřenec a řebčík se potkávají v dubnu, allium přidává barvu, když ostatní už odpočívají. Výsledek: záhon nebo truhlík, který kvete čtyři měsíce po sobě, aniž byste museli cokoli přesazovat.
V nádobách funguje princip vrstvení: větší cibulky (řebčík, allium) dolů, menší (ladoňka, ifeion, modřenec) nahoru. Oregon State University Extension doporučuje míchat druhy podle velikosti a doby kvetení právě pro prodloužení efektu. Květináč volte hlubší, minimálně 20 cm, s drenážní vrstvou na dně.
Přes zimu nádoby nechte venku, cibuloviny potřebují chladovou periodu. Při silných mrazech je zabalte do bublinkové fólie nebo juty a postavte na nožky či cihly, aby dno nestálo v zamrzlé vodě. Tím ochráníte kořeny a zároveň zachováte přirozený cyklus dormance.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák