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„Určitá míra atraktivity může pomoct v prvním dojmu, otázkou ale je, jak daleko vás vzhled reálně posune,” říká Vindy Krejčí, zakladatelka platformy THE ŽENY

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Začínala před objektivem, ale poměrně brzy zjistila, že ji zajímá i to, co se děje za ním. Dnes Vindy Krejčí stojí za platformou THE ŽENY, která propojuje mladé dospělé a ženy napříč obory, podporuje jejich profesní růst a vytváří prostor pro skutečné kontakty i spolupráci. Proč podle ní může vzhled pomoci získat první příležitost, ale rozhodně nestačí? Jak to, že ženy někdy samy ustoupí ve chvíli, kdy mohou převzít větší odpovědnost? A z jakého důvodu není potřeba přebírat tvrdost jako jediný model úspěchu?
„Určitá míra atraktivity může pomoct v prvním dojmu, otázkou ale je, jak daleko vás vzhled reálně posune,” říká Vindy Krejčí, zakladatelka platformy THE ŽENY

„Určitá míra atraktivity může pomoct v prvním dojmu, otázkou ale je, jak daleko vás vzhled reálně posune,” říká Vindy Krejčí, zakladatelka platformy THE ŽENY

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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