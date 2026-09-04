Balony přilákaly 1500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

Po středečním společném startu v Hradci Králové se balonová fiesta ve čtvrtek přesunula na letiště v Jaroměři-Josefově. Akce Balony nad soutokem byla součástí oslav 900 let města a dorazilo na ni přibližně 1500 návštěvníků.
Tak velký zájem ale zkomplikoval dopravu v širokém okolí. Auta zaplnila Josefov a kolony sahaly až směrem k Jaroměři. V dopravní zácpě uvízli také někteří piloti horkovzdušných balonů.
Aby se posádky dostaly včas na letiště a balony mohly odstartovat podle plánu, museli pomoci policisté. Piloty vyzvedli z kolony a dopravili je ke startovní ploše. Bez jejich pomoci by část balonů v plánovaném čase vůbec nevzletěla.
Vítr nedovolil balony při večerní show nafouknout
Kvůli počasí zatím není jisté, zda se uskuteční páteční ranní a večerní let ani sobotní start. Posádky pravděpodobně využijí náhradní termín v neděli ráno.
Program pokračoval koncerty skupiny Emrei’s, zpěvačky Dashy a kapely Pajky Pajk. Na závěr byla připravena noční světelná show, při které se měly balony rozsvěcet do rytmu hudby.
Počasí ale plány pořadatelů změnilo. Kvůli větru nebylo možné balony bezpečně nafouknout. Diváci tak viděli světelnou show pouze s hořáky, bez nasvícených barevných obalů balonů.
Další starty jsou kvůli počasí nejisté
Balonová fiesta má podle původního programu pokračovat v pátek ráno soutěžním letem nad centrem Hradce Králové. Odpoledne je na louce v ulici Akademika Bedrny připravený doprovodný program a navečer další společný start.
V plánu jsou koncerty kapel Heebie Jeebies a Brass Avenue, upoutané balony pro děti a po setmění také Balónové žárovky, tedy noční hořáková show s hudbou.
Kvůli počasí ale zatím není jisté, zda se uskuteční páteční ranní a večerní let ani sobotní start. Posádky pravděpodobně využijí náhradní termín v neděli ráno.
„Milujeme létání, ale bezpečnost má vždy přednost,“ upozorňují pořadatelé. Návštěvníci by proto měli před cestou sledovat aktuální informace, podle kterých se může program na poslední chvíli změnit.