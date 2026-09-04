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Balony přilákaly 1500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

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Čtvrteční akce Balony nad soutokem přilákala do Jaroměře zhruba 1500 lidí. Nápor aut zablokoval dopravu v Josefově i směrem do Jaroměře a v kolonách uvízli také piloti. Policisté je museli dopravit na letiště, aby balony stihly odstartovat. Další lety jsou kvůli počasí nejisté.
Balony přilákaly 1500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

Balony přilákaly 1500 lidí. V kolonách uvízli i jejich piloti

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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