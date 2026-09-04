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Bývalý člen speciálních jednotek řídil trénink hokejistů v extrémním vedru. Mladý obránce z draftu NHL má poškozený mozek

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Dvacet minut po osmé ráno 20. srpna 2026 zkolaboval na atletické dráze v arizonském vedru jednadvacetiletý obránce Arizona State Matthew Mayich. Podle právníků jeho rodiny se už pravděpodobně nikdy nezotaví.
Bývalý člen speciálních jednotek řídil trénink hokejistů v extrémním vedru. Mladý obránce z draftu NHL má poškozený mozek

Bývalý člen speciálních jednotek řídil trénink hokejistů v extrémním vedru. Mladý obránce z draftu NHL má poškozený mozek

Zdroj: Clarkson Athletics
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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