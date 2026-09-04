Bývalý člen speciálních jednotek řídil trénink hokejistů v extrémním vedru. Mladý obránce z draftu NHL má poškozený mozek

Mayich, rodák ze Stoney Creek v kanadském Ontariu a prospekt St. Louis Blues draftovaný v šestém kole draftu 2023, se účastnil týmového mimosezónního tréninku. Nevedl ho kondiční trenér ani hokejový kouč. Vedl ho bývalý příslušník amerických speciálních jednotek. Teplota v tu chvíli atakovala 32 °C a na Phoenix platilo varování před extrémním horkem. Výsledkem je podle rodinné strany těžké hypoxické poškození mozku, stav, při kterém se mozek příliš dlouho nedostával ke kyslíku. A otázka, kterou si teď klade nejen arizonská univerzita: jak je možné, že dril člověka bez sportovní certifikace nahradil regulérní přípravu elitních hokejistů?
Kdo trénink vedl a proč
Muž, který trénink řídil, se jmenuje Tim Ziesel. Pochází ze Scottsdale a podle reportáže Arizona Republic sloužil nejprve u námořnictva a poté u Army Special Forces, tedy u Green Berets. ASU ho ve svém oficiálním stanovisku označuje za „třetí stranu“, která s hokejovým týmem dříve spolupracovala. Univerzita ale nezveřejnila, jakou měl formální funkci, jakou sportovní certifikaci držel, ani kdo konkrétně jeho zapojení schválil.
Arizona Republic zároveň doložila, že Ziesel vedl podobné akce i na jiné arizonské škole. Motivem nebyla kondiční příprava v klasickém smyslu, ale spíš teambuilding a „budování charakteru“, formát, který má blíž k vojenskému výcviku než k hokejovému tréninkovému plánu.
Co se stalo na dráze
Podle rodinných právníků šlo o venkovní kruhový trénink v drilovém stylu, s prací proti času, v délce zhruba 45 až 60 minut. Hráči měli mít minimum přestávek a omezený přístup k vodě. Kolem 8:30 Mayich zkolaboval.
ASU potvrzuje, že na místě byli trenéři i členové realizačního týmu. Právě to dělá případ tak znepokojivým, nešlo o neoficiální akci, na kterou by se hráči sešli sami. Byla to týmová událost s vědomím realizačního týmu.
Stanice AZFamily získala interní směrnici ASU Athletics pro prevenci tepelných onemocnění. Ta výslovně vyžaduje dostupnost vody na všech trénincích a aktivní podporu pití i mimo plánované přestávky. Pokud se potvrdí tvrzení o odpírání tekutin, univerzita porušila vlastní pravidla.
Medicínský rámec: proč je čas vše
Expertka na tepelná onemocnění Susan Yearginová, kterou cituje AZFamily, mluví o „dokonalé bouři“: vysoká zátěž, horké prostředí, neaklimatizovaný sportovec, dehydratace. Pro hokejistu, který většinu roku trénuje v klimatizovaných halách, je přechod na venkovní dril v arizonském srpnu fyziologický šok.
Odborné standardy jsou přitom jasné:
- NATA (National Athletic Trainers‘ Association) ve svém stanovisku zdůrazňuje postupnou aklimatizaci, volný přístup k tekutinám a připravený plán pro mimořádné situace včetně okamžitého chlazení.
- ACSM (American College of Sports Medicine) ve svém konsenzu z roku 2023 uvádí, že u zátěžového úpalu rozhoduje rychlost zásahu, čím déle trvá těžká hypertermie, tím vyšší je riziko neurologického a orgánového poškození.
Právníci rodiny popisují Mayichův stav jako následek zátěžového úpalu, který vedl k nedostatku kyslíku v mozku. Nemocniční diagnóza, výsledky zobrazovacích vyšetření ani vyjádření neurologa veřejně zveřejněny nebyly. Prognóza je podle rodinné strany mimořádně špatná, návrat do běžného života, natož do vrcholového hokeje, označují za vysoce nepravděpodobný.
Precedent z Tufts: varovný příběh, který nikdo neslyšel
Případ ASU není první svého druhu v americkém univerzitním sportu. V roce 2024 absolvovali hráči lacrossu na Tufts University trénink vedený bývalým příslušníkem Navy SEALs. Výsledek: rhabdomyolýza u 24 účastníků a devět hospitalizací.
Nezávislá revize, kterou Tufts Daily zveřejnil v únoru 2025, byla ve svých závěrech nemilosrdná. Trénink nebyl založený na sportovní vědě, nebyl sportovně specifický a nerespektoval principy aklimatizace. Doporučení směřovala k přísnějšímu prověřování externích subjektů a úpravě bezpečnostních procesů.
Arizonský případ je v mnoha ohledech paralelou, s tím rozdílem, že následky jsou podle dostupných informací nesrovnatelně závažnější.
Co bude dál
St. Louis Blues vydali 26. srpna podpůrné prohlášení; o Mayichovi mluví jako o prospektovi a informace dostávají přes jeho agenta. Žádná smluvní ani soupisková změna oznámena nebyla. ASU provádí interní přezkoumání tréninku i souvisejících procedur a protokolů. Policie incident prověřuje. Právník rodiny poslal univerzitě dopis o povinnosti uchovat důkazy, první krok před případnou žalobou vůči státu Arizona.
Celý případ stojí na jedné zásadní otázce. Ne zda je tvrdý trénink legitimní, to je. Ale zda někdo ověřil, že člověk, který ho vede, rozumí rozdílu mezi vojákem a sportovcem. A zda někdo zkontroloval, že na dráze ve dvaatřicetistupňovém vedru stojí vedle stopek taky kbelík s ledem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka