Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

Sobota bude ve znamení Elišky, balónů a pořádné dávky adrenalinu
Sobotu 5. září můžete začít stylově. Už v 6:30 ráno odstartuje další soutěžní let v rámci Balónového nebe 2026. Přibližně 45 horkovzdušných balónů bude během fiesty létat nad Hradcem a okolím a posádky si samy volí místo startu podle aktuálního větru. Cíl je jasný, a to co nejpřesněji přeletět nad Bílou věží.
Od 8:00 pak začne na Stadionu HZS Královéhradeckého kraje Mistrovství České republiky v požárním sportu. Sobota nabídne běh na 100 metrů s překážkami a odpolední štafety profesionálních i dobrovolných hasičů. K tomu bude připravený doprovodný program a kdo bude chtít, může se zastavit také u mobilního náborového centra Českého registru dárců krvetvorných buněk.
Pokud vás místo sportu láká spíš kámen, krystal nebo pořádně zajímavý kus fosilie, od 8:30 do 16:00 se v Kongresovém centru Aldis koná 3. mezinárodní výstava minerálů. K vidění i zakoupení budou minerály a krystaly z celého světa, šperky, fosilie i dekorativní předměty.
V 9:00 vyráží také Mykologickobotanická exkurze Muzea východních Čech. Tereza Tejklová bude určovat houby a Věra Samková se zaměří na stromy, rostliny a další zajímavosti z okolní přírody. Vstupné je 50 korun, kapacita je omezená a na exkurzi je potřeba být předem registrovaný.
Od 9:00 se zároveň rozjedou první zápasy Hradec Floorball Cupu 2026. Sedmý ročník mládežnického turnaje nabídne v sobotu souboje elévů, mladších a starších žákyň a juniorek. Hrát se bude v TJ Montas, na ZŠ Kukleny a ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.
A pak už hurá do centra. Od 10:00 do 17:00 se Kavčí plácek promění v historickou uličku, ve které si můžete připadat jako návštěvníci Hradce někdy kolem roku 1450 nebo 1720. Potkáte kováře, lapky, věštkyni nebo inkvizici a historie tady nebude jen na koukání. Kdo se nebojí, může si dokonce sáhnout na kovadlinu a zapojit se do dění.
Stejný časový blok bude patřit i dětem na Malém náměstí. Od 10:00 se budou střídat Rozmarná pouť, Žonglér Švanda a další program, který má zabavit hlavně malé návštěvníky a jejich doprovod.
A pozor, centrum bude v sobotu opravdu žít. Velké náměstí se v rámci Královských slavností Eliška 801 vrátí ke královským kořenům. Od 10:00 do 22:00 čeká návštěvníky hudba, historická atmosféra, příjezd královny Elišky, slavnostní zvonění i večerní ohňová show Pyroterra. Během dne zahrají například Kantoři, Isara, The Trouble Notes nebo Vesna, večer přijde na řadu Valar a Tokhi & Vlnobijci.
Kdo chce trochu víc adrenalinu, měl by zamířit do Žižkových sadů. Od 10:00 do 18:00 tam poběží rytířský a historický program. Chybět nebudou turnaje, šermířské souboje v celoplátové zbroji, historická móda, dvorské tance ani soutěže. V 11:00 začíná rytířský turnaj, odpoledne přijdou další ukázky šermu a v 18:00 se představí rytíři v celoplátové zbroji.
Mezitím můžete změnit kulisy a vyrazit na hradecké letiště. Od 10:00 do 16:00 se tam koná Den s letadly, který nabídne pohled do míst, kam se běžně návštěvník nedostane. Letadla budou pěkně zblízka, k vidění bude letištní technika a kdo bude chtít, může si za poplatek dopřát vyhlídkový let. Vstup i parkování jsou zdarma.
V 17:30 se pak vyplatí vrátit k balónům. Na louce v ulici Akademika Bedrny, za Kauflandem u Rubeny, je naplánovaný společný start balónů. Právě tenhle pohled bude patřit k největším lákadlům víkendu. Balóny se budou připravovat, nafukovat a následně společně vzlétnou. Organizátoři počítají také s občerstvením a doprovodným programem.
A pokud vám po všech rytířích, hasičích a balónech zbyde ještě trochu energie, v 18:00 začíná v Hradecké sýpce přednáška Lukáše Berana z ČVUT s názvem PRO ZRNO. Dozvíte se víc o historii hradecké sýpky a obilních sil a také o tom, jak souvisí architektura, technologie, hospodářství a politika dvacátého století. Vstupné je dobrovolné.
Sobotu pak můžete zakončit stylově z výšky. Bílá věž bude od 20:30 do 23:00 otevřená v rámci Noční prohlídky. Západ slunce, rozsvícený Hradec a město po setmění? To je kombinace, která se neomrzí. A jestli vám ještě zbývá chuť na hudbu, od 22:00 zahrají na parkovišti Adalbertina Heebie Jeebies. Hronovská kapela, která funguje už od roku 1993, míchá punk, pop a crossover a nebojí se ani dechových nástrojů.
Neděle bude klidnější, ale rozhodně ne nudná
Nedělní ráno 6. září může opět začít balónovým nebem. Soutěžní lety pokračují a pokud bude počasí přát, nad Hradcem se znovu objeví horkovzdušné balóny. Od 8:15 pokračuje na stadionu hasičů Mistrovství České republiky v požárním sportu. Neděle nabídne jeho velké finále: požární útok družstev profesionálních i dobrovolných hasičů.
Od 9:00 pokračuje také Hradec Floorball Cup. Neděle bude patřit mladším a starším žákům a juniorům a hrát se bude na několika hradeckých sportovištích až do odpoledne. V 10:00 se pak otevře areál TJ Slavia v Orlické kotlině, kde se koná Den náborů a sportu 2026. Představí se více než 45 sportů a sportovních klubů z Hradce Králové. Děti si mohou jednotlivé sporty rovnou vyzkoušet, potkat trenéry a zjistit, co by je mohlo bavit. Vstup je zdarma.
Ve stejnou dobu, tedy od 10:00 do 16:00, se na Dětské železnici na náměstí 5. května uskuteční Setkání přátel železnice. Čekají modely a vláčky, drezíny a také projížďky parkem. Dvě kola vyjdou na 60 korun.
A kdo chce neděli pojmout trochu zeleněji, může od 12:00 do 15:00 zamířit do Aldisu na Happyplant. Pokojové rostliny dorazí přímo ze skleníku a návštěvníci si mohou vybrat z nabídky aklimatizovaných rostlin a rovnou získat i rady, jak se o ně doma starat. Vstup je zdarma.
Na závěr víkendu přichází trochu Karibiku. Od 18:00 do 22:00 se v Lodivadle na Kavčím plácku rozjede taneční večer s názvem Karibik naživo. Začíná se lekcí salsy pro začátečníky, pokračuje otevřeným parketem a živou hudbou LuckyBandu. Chybět nebudou taneční vystoupení ani after-party s bachatou, salsou a kizombou.