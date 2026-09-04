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Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

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První zářijový víkend bude v Hradci Králové pořádně nabitý. Nad městem poletí balóny, centrum ovládnou rytíři a na letišti budou k vidění letadla zblízka. A pokud máte raději sport, můžete vyrazit na mistrovství hasičů, florbal nebo nedělní Den náborů a sportu.
Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

Balóny, rytíři, hasiči i letadla. Takový bude první zářijový víkend v Hradci

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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