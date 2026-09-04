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Na počátku… Marduk rozpůlil bohyni Tiámat a z jejího těla postavil svět

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Na počátku nebyla země. Nebe nemělo jméno, hvězdy ještě neukazovaly čas a člověk neexistoval ani jako plán. Byla jen voda. Sladká voda Apsúa a slaná voda Tiámat se mísily v beztvarém prvotním prostoru, z něhož se postupně rodili první bohové.
Na počátku… Marduk rozpůlil bohyni Tiámat a z jejího těla postavil svět

Na počátku… Marduk rozpůlil bohyni Tiámat a z jejího těla postavil svět

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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