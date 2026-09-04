Toto jsou nejlepší hygienické a kosmetické produkty značky Cien z Lidlu. Jsou kvalitní a stojí polovinu toho, co jinde.

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Málokdo by hádal, že krém proti vráskám za necelou stovku dokáže v nezávislém měření porazit prémiové sérum za dva tisíce korun. Přesně to se ale stalo legendárnímu dennímu krému Cien Q10, který si v testech německé organizace Stiftung Warentest i českého dTestu opakovaně odnesl lepší hodnocení než luxusní značky s mezinárodním renomé.
Privátní kosmetická řada německého řetězce Lidl totiž dávno přestala být pouhou levnou alternativou. Nabízí ucelený sortiment zahrnující péči o tělo, pleť, vlasy, děti i dekorativní kosmetiku – a všechno za zlomek běžných cen. Jenže kde se bere tak výrazný cenový rozdíl, když účinnost je srovnatelná?
Kdo skutečně vyrábí kosmetiku za desítky korun
Odpověď není v horších surovinách ani pochybných laboratořích. Za produkty Cien stojí zkušení evropští výrobci s dlouholetou tradicí. Mezi klíčové partnery patří německá společnost Win Cosmetic GmbH & Co. KG, tradiční Marbert Cosmetics GmbH nebo Mann & Schröder GmbH, jejichž historie sahá až do roku 1951. V některých případech dodává i koncern Beiersdorf AG – majitel světoznámých značek celosvětového formátu.
Zásadní úspora nevzniká šizením obsahu. Lidl neinvestuje miliony do televizních kampaní, designových obalů ani složitých distribučních cest. Zboží míří přímo z výroby na regály vlastních prodejen a o jeho úspěchu rozhoduje především reálná zkušenost zákazníků. Název značky pochází ze španělského slova pro číslovku sto („cien‘), což má symbolizovat stoprocentní kvalitu, čistotu a krásu.
Co skutečně funguje a kolik za to zaplatíte
Micelární voda Hydro 3 v 1 s květovou vodou z chrpy spolehlivě rozpouští běžný make-up a čistí pokožku bez podráždění očí či rtů. Na voděodolnou řasenku lépe poslouží dvoufázový odličovač, pro každodenní rutinu však funguje bezchybně. Cena: 59,90 Kč.
Lehký tělový krém Cien Soft s jojobovým olejem a bambuckým máslem má velmi příjemnou vůni i konzistenci, která se rychle vstřebává a nezanechává mastný film. Hodí se především pro normální až mírně suchou pokožku během teplejších měsíců. Cena: 34,90 Kč.
Jemný pleťový peeling v gelové formě s velmi jemnými mikročásticemi efektivně odstraňuje nahromaděný kožní maz a odumřelé buňky bez rizika poškrábání pleti. Zanechává tvář vyhlazenou, čistou a rozzářenou, přičemž je vhodný i pro častější zařazení do péče. Cena: 34,90 Kč.
Maska na vlasy s medem manuka v rodinném balení 400 ml regeneruje oslabené a poškozené vlasy. Aplikuje se pouze na dvě minuty jednou až dvakrát týdně, hloubkově vyživuje a usnadňuje rozčesávání. Zanechává příjemnou medovo-květinovou stopu. Cena: 59,90 Kč.
Čisticí a vlhčené ubrousky představují základní hygienickou pomůcku do kabelky, auta i batohu. Sortiment zahrnuje univerzální vlhčené varianty i specializované ubrousky na obličej, které zvládnou rychlé setření nečistot i lehké odlíčení bez tekoucí vody. Cena: od 9,90 Kč.
Ochranné a regenerační krémy na ruce jsou rozdělené podle potřeb: Olivový a heřmánkový mají lehké, nemastné složení pro běžnou denní hydrataci. Varianta Repair s vysokým obsahem glycerinu je určená pro suché a popraskané ruce vystavené chladu či častému mytí. Madame Glamour nabízí hydratační složení s výraznějším parfémem pro rychlé osvěžení pokožky. Cena: od 19,90 Kč.
Proč platit za marketing, když můžete platit za účinnost
Kombinace partnerství s renomovanými evropskými výrobci a minimálních nákladů na distribuci dělá ze značky Cien racionální volbu. Namísto platby za marketingový příběh a designové lahvičky platí zákazník za funkční účinné látky, které v testech i v praxi odvádějí stejnou práci jako produkty s několikanásobnou cenovkou. Všechny uvedené produkty jsou dostupné přímo v regálech sítě prodejen Lidl – a jejich úspěch se opírá především o doporučení spokojených zákazníků.
Zdroje článku: centrum.cz, arecenze.cz, nespechej.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová