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Nový Xbox přinese naprostý cenový šok. Microsoft sice mlčí, ale AMD prozradilo, co nemělo, a hráči se chytají za hlavu

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Ceny pamětí a úložišť vyletěly za poslední dva roky o stovky procent. Microsoft přiznává, že nedokáže vyrábět tolik konzolí, kolik by chtěl, a nová generace Xboxu míří na pásmo, které může běžné hráče odradit.
Xbox konzole, ovladač

Xbox konzole, ovladač

Zdroj: Ian Hughes / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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