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TIP NA VÍKEND: Ze skály až přímo k lidem. Zoo nabídne atraktivní krmení kondorů

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Bohatý program včetně atraktivního krmení ohrožených kondorů nabídne v sobotu olomoucká zoo. Největší létající pták světa s rozpětím křídel až tři metry se ze skály snese přímo k lidem. V rámci Mezinárodního dne supů a kondorů chce zoo upozornit na to, že tito ptáci jsou na hraně přežití.
TIP NA VÍKEND: Ze skály až přímo k lidem. Zoo nabídne atraktivní krmení kondorů

TIP NA VÍKEND: Ze skály až přímo k lidem. Zoo nabídne atraktivní krmení kondorů

Zdroj: Zoo Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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