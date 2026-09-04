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Z Jihlavy do Afriky odjelo 50 kol. Do Gambie poputují přes věznici v Heřmanicích

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Jihlava se už několik let zapojuje do projektu Kola pro Afriku. Tentokrát školákům z Gambie z krajského města Vysočiny odjelo padesát kol, dalších 40 kol odeslali dárci ze Žďáru nad Sázavou.
Z Jihlavy do Afriky odjelo 50 kol. Do Gambie poputují přes věznici v Heřmanicích

Z Jihlavy do Afriky odjelo 50 kol. Do Gambie poputují přes věznici v Heřmanicích

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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