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Nekonečný přísun čerstvé cibule po celý rok. Pěstování na parapetu v PET láhvi zaujme i zkušené pěstitele

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Toto je jeden z nejjednodušších, nejrychlejších a nejvíce dekorativních způsobů, jak pěstovat zelenou cibuli na parapetu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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