Kroos veřejně naložil svému bývalému klubu. Vadí mu, jak Leverkusen zacházel s německým reprezentantem

Toni Kroos obvykle volí slova opatrně. O to víc zarazilo, co na přelomu srpna a září 2026 zaznělo v podcastu „Einfach mal Luppen“, který natáčí s bratrem Felixem. Leverkusen si podle něj prošel „komickým přestupovým oknem“ s „komickou komunikací“ a Andricha klub „kompletně odstřelil“. Formulace, které u Kroose nemají precedent. A které míří na rozpor, jehož si všimli i fanoušci: proč Leverkusen oslaboval střed pole, když zároveň odsouval svého dosavadního kapitána na vedlejší kolej?
Z kapitána do vedlejší role za dvanáct měsíců
Před sezonou 2025/26 jmenoval Leverkusen Roberta Andricha kapitánem. Defenzivní záložník s devatenácti starty za německou reprezentaci měl být lídrem kabiny i hřiště. O rok později, 21. srpna 2026, oficiální web Bayeru Leverkusen oznámil změnu: kapitánskou pásku převzal stoper Edmond Tapsoba, jeho zástupcem se stal útočník Patrik Schick. Andrich vypadl z hierarchie.
Trenér Carles Martínez volbu vysvětloval sportovními důvody. Jenže kontext mluvil hlasitěji než tisková konference. V prvním soutěžním zápase sezony 2026/27, pohárovém duelu ve Wiesbadenu, Andrich nefiguroval v základní sestavě. Roli sehrály i svalové potíže z přípravy, ale signál byl jasný: nový Leverkusen se staví kolem jiných jmen.
Tři záložníci pryč, Andrich na lavičce
Kroosova kritika by zůstala pouhou nespokojeností bývalého hráče, kdyby se neopírala o konkrétní čísla. Během letního okna 2026 Leverkusen uvolnil ze středu pole tři hráče najednou:
- Exequiel Palacios – trvalý přestup do Ipswich Town (27. srpna 2026)
- Francis Onyeka – hostování v nováčkovi Bundesligy Elversbergu
- Noah Mbamba – hostování ve francouzském Lorientu
Důležitý detail: jen Palacios odešel natrvalo. Onyeka i Mbamba zůstávají hráči Bayeru, byť mimo první tým. Přesto je výsledek stejný: na podzim 2026 má Martínez k dispozici výrazně užší rotaci ve středu pole. A právě do tohoto zúženého prostoru měl podle logiky zapadnout Andrich. Nestalo se. Trenér 28. srpna řekl, že Andrichova situace zůstává „nezměněná“, tedy mimo centrum plánu.
Kroosova námitka zní jednoduše: jak můžete hráče sportovně odstavit a zároveň z téhož prostoru kádru pouštět další lidi? Buď Andricha nepotřebujete a máte náhradu, nebo ho potřebujete a neměli jste uvolňovat ostatní. Leverkusen veřejně nevysvětlil ani jednu variantu.
Proč zrovna Kroos
Kroos za Leverkusen odehrál 48 soutěžních zápasů během hostování z Bayernu Mnichov v sezoně 2009/10. Není to epizoda, kterou by skrýval, naopak v podcastu opakovaně zmiňuje, že má ke klubu slabost. S Andrichem ho pojí společná reprezentační zkušenost; záložník byl hostem jeho podcastu už v březnu 2024 a v rozhovoru pro Bild v létě téhož roku mluvil o tom, jak je důležité, aby si s Kroosem na hřišti rozuměli.
Co to znamená pro Andricha, a pro Leverkusen
Bezprostřední dopad Kroosových slov na Andrichovu pozici v týmu je nulový. Bývalý hráč bez formální role v klubu nemůže vynutit změnu sestavy. Může ale udržet téma ve veřejném prostoru, a tím zvyšovat tlak na vysvětlení.
Pro Andricha je v sázce víc než jen minuty v Leverkusenu. DFB Datencenter eviduje jeho poslední reprezentační start 13. října 2025. Novým trenérem Německa je Jürgen Klopp, první zářijový blok Ligy národů startuje 24. září 2026. Bez pravidelného vytížení v klubu bude návrat do národního týmu výrazně těžší. Celkově oficiální přestupové centrum Bundesligy eviduje u Leverkusenu k uzávěrce okna devatenáct odchodů, číslo, které samo o sobě signalizuje rozsáhlou přestavbu, i když zahrnuje hostování a pohyby hráčů mimo jádro sestavy.
Kroosova kritika není o záchraně jednoho kamaráda. Je o tom, že klubová komunikace a klubová realita si v Leverkusenu přestaly odpovídat, a někdo dostatečně hlasitý to řekl nahlas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle