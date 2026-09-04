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Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce

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V království Podzámečí žil princ Matýsek. Byl to princ hodný, usměvavý a velmi oblíbený, jen měl jednu zvláštnost, která dělala starému komořímu zbytečné vrásky a královské služce Apoleně občas drobné mdloby. Matýsek byl totiž zapomnětlivý. Ne trochu. Ne občas. Ale tak poctivě a vynalézavě zapomnětlivý, že kdyby se jednou rozdávaly medaile za ztracené kapesníky, nedožrané snídaně a nedopité čaje, měl by princ doma celou polici.
Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce

Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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