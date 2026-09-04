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Švestkový koláč s bramborovým těstem: Skvělá podzimní kombinace

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Když doma zbydou švestky a v košíku leží pár brambor, u nás z toho často vznikne právě tenhle bramborový koláč. Je překvapivě jednoduchý, levný a díky syrovým bramborám zůstává hezky vláčný i druhý den. Navrch stačí vanilkový cukr, po upečení trocha moučkového a je vystaráno.
Obrázek hotového koláče k receptu na Švestkový koláč

Obrázek hotového koláče k receptu na Švestkový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Švestkový koláč z bramborového těsta, netradiční pochoutka ze syrových brambor vonící domovem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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