Švestkový koláč s bramborovým těstem: Skvělá podzimní kombinace

Když jsem se do tohohle koláče pouštěla poprvé, upřímně jsem trochu váhala. Syrové brambory a švestky, to nezní zrovna jako moučník, po kterém by se doma zaprášilo. Jenže výsledek je mnohem lepší, než by člověk čekal. Koláč je vláčný, jednoduchý a nepůsobí jako nouzové pečení poskládané narychlo z toho, co zbylo ve spíži. Těstu tu naopak hodně pomáhají syrové brambory, díky nim má jinou strukturu než obyčejný litý koláč. Nahoru stačí vanilkový cukr a po upečení už jen lehký poprašek moučkového.
Brambory se rozmixují, přidají se vejce, trochu mouky a zbytek práce necháte troubě.
Vyplatí se jen pohlídat šťavnatost – hodně zralé pustí víc šťávy a koláč pak vyjde měkčí. Kdo má raději pevnější těsto, může rozmixované brambory nechat krátce stát a část tekutiny opatrně slít. Ne všechno, jinak by se ztratilo to, kvůli čemu jsou v receptu. švestek Brambory ve sladkém pečení dávají větší smysl, než se zdá
si většina lidí vybaví u slaných jídel. Bramborové těsto , knedlíky, různé zapečené věci. Ve sladkém pečení ale brambory fungují překvapivě dobře. Dodají těstu Placky vlhkost a jemnost, aniž by z něj udělaly těžkou, mazlavou hmotu. Recept na rychlý bramborový koláč se švestkami
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25 až 30 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 4 větší syrové brambory 2 vejce 1 špetka soli 3 lžíce hladké mouky 300 až 400 g švestek 1 balíček vanilkového cukru 1 až 2 lžíce moučkového cukru na posypání 1 lžička másla nebo trochu oleje na vymazání formy Postup přípravy švestkového koláče z bramborového těsta
1. Troubu předehřejte na 200 °C. Menší plech nebo zapékací formu vymažte máslem nebo olejem. Koláč se potom nebude tolik chytat ke dnu a půjde líp krájet i vyndávat.
2. Syrové brambory oloupejte, opláchněte a nakrájejte na menší kusy. Rozmixujte je, případně je nastrouhejte najemno. Když pustí hodně vody, trochu tekutiny slijte. Jen trochu, těsto ji potřebuje.
3. K bramborám přidejte vejce, sůl a hladkou mouku. Všechno promíchejte na hustší těsto. Nemá téct jako palačinkové, spíš má připomínat hrubší lité těsto na koláč.
4. Těsto přesuňte do připravené formy a lžící nebo stěrkou ho rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Vysoký koláč tu není výhoda. Nižší se spolehlivěji propeče a okraje hezky zezlátnou.
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5. Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Rozložte je na těsto řeznou stranou nahoru nebo dolů, podle toho, jak jste zvyklí. Já je dávám spíš těsně k sobě, protože ovoce tu dělá velkou část chuti i šťavnatosti.
6. Povrch posypte vanilkovým cukrem. Pokud jsou švestky kyselejší, můžete přidat ještě malou špetku obyčejného cukru. Většinou to ale není nutné.
7. Formu dejte do vyhřáté trouby a pečte asi 25 až 30 minut. Okraje mají být lehce zlaté a střed propečený. Když si nejste jistí, zkuste špejli zapíchnout mezi švestky, ne přímo do ovoce. Tam by vám moc neřekla.
8. Upečený koláč nechte alespoň 10 minut odpočinout ve formě. Potom ho posypte moučkovým cukrem a podávejte vlažný nebo studený. Pokud zůstane do druhého dne, nechte ho přikrytý v chladu, ať zbytečně neoschne. Foto: Cooky.cz, Podzim na plechu: Bramborový švestkový koláč s drobenkou, který si pamatuje každá babiččina kuchyň Rady hospodyňky ke koláči ze syrových brambor a švestek Chcete-li těsto o něco jemnější, vyměňte jednu lžíci hladké mouky za polohrubou. Ke švestkám se hodí špetka skořice. Opravdu malá, protože větší množství snadno přebije chuť ovoce. Když je koláč po upečení hodně šťavnatý, nechte ho chvíli stát. Po krátkém odpočinku se krájí znatelně lépe. Aby švestky na povrchu dobře držely a střed koláče nebyl zbytečně mokrý, skládejte je těsně vedle sebe, ale ne přes sebe. Šťáva se pak rozloží rovnoměrněji a těsto se pod ovocem tolik nerozmočí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková