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Dozvuky procesu: Soudce měl mít vazby na McLaren, tvrdí Briatore

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Dennívýzva
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Jak jsme již dnes informovali, podle verdiktu Mezinárodního odvolacího soudu získal Isack Hadjar zpět třetí místo z Monaka a Pierre Gasly se propadl ve výsledkové listině.
Dozvuky procesu: Soudce měl mít vazby na McLaren, tvrdí Briatore

Dozvuky procesu: Soudce měl mít vazby na McLaren, tvrdí Briatore

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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