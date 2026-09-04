Na aktivní politiku zaměstnanosti půl miliardy nestačí, varují zaměstnavateléPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na aktivní politiku zaměstnanosti půl miliardy nestačí, varují zaměstnavatelé
Australské ministerstvo obrany si 1. září 2026 připomnělo pětasedmdesát let od podpisu bezpečnostní smlouvy...
Na projekty určené lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám půjde z Operačního programu...
Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 51 966 korun. Podle údajů,...
Švédská zbrojovka Saab uskutečnila první let dvoumístné varianty stíhačky Gripen E, označované jako Gripen...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →