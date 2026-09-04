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Na aktivní politiku zaměstnanosti půl miliardy nestačí, varují zaměstnavatelé

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Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) má podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2027 směřovat 0,5 miliardy Kč. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje tuto částku za nedostatečnou vzhledem k současným i očekávaným potřebám trhu práce.
Na aktivní politiku zaměstnanosti půl miliardy nestačí, varují zaměstnavatelé

Na aktivní politiku zaměstnanosti půl miliardy nestačí, varují zaměstnavatelé

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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