Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Každých 43 sekund zemře člověk v důsledku sebevraždy. Jak mluvit s člověkem v krizi?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každých 43 sekund zemře někde na světě člověk v důsledku sebevraždy. Každý rok tak zemře více než 720 000 lidí a mezi lidmi ve věku 15 až 29 let jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí. Září proto přináší nejen připomínku Světového dne prevence sebevražd, ale především příležitost mluvit o tom, co může pomoci. Připomeňte si, jak nabídnout podporu a proč je důležité o sebevraždě mluvit otevřeně.
Každých 43 sekund zemře člověk v důsledku sebevraždy. Jak mluvit s člověkem v krizi?

Každých 43 sekund zemře člověk v důsledku sebevraždy. Jak mluvit s člověkem v krizi?

Zdroj: Pxhere.com
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Devítiletý cyklista se při výletu ztratil rodičům. Čekal bezradně na zastávce
Devítiletý cyklista se při výletu ztratil rodičům. Čekal bezradně na zastávce
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů

První zářijový víkend přináší řadu akcí. Vyrazit můžete za historickými vozy do Českých Budějovic, na...

Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let
Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

Už dvě desetiletí chrání český vzdušný prostor protiletadlové raketové komplety RBS-70. Ve Strakonicích se...

Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici
Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především...

Muž zůstal po nehodě u Zvěrkovic zaklíněný ve voze. Na místo letěl vrtulník
Muž zůstal po nehodě u Zvěrkovic zaklíněný ve voze. Na místo letěl vrtulník

K vážné dopravní nehodě automobilu u Zvěrkovic na Českobudějovicku vzlétal dnes odpoledne vrtulník....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.