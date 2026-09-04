Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jablonec zahájil stavbu dopravního terminálu, přijde na 470 milionů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablonec nad Nisou zahájil dnes stavbu nového terminálu veřejné osobní dopravy. Projekt, který město připravuje od roku 2016, prošel v uplynulých letech zásadní proměnou. Aktuální návrh propojuje autobusovou dopravu s budoucí tramvajovou tratí, železnicí a pěšími trasami a zároveň vytváří nové veřejné prostranství u Lužické Nisy. Město na realizaci získalo evropskou dotaci 100 milionů korun, přičemž celkové náklady jsou 394,1 mil milionů korun bez DPH. Stavět by se mělo dva roky, do zkušebního provozu by terminál měl vstoupit v září 2028.
Jablonec zahájil stavbu dopravního terminálu, přijde na 470 milionů

Jablonec zahájil stavbu dopravního terminálu, přijde na 470 milionů

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena
Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena
Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc
Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc

Výstrahu před silným větrem, který může doprovázet přechod studené fronty a bouřky, vydali také pro...

Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek
Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek

Už v neděli v 15 hodin má výkop osmašedesáté derby mezi Jabloncem a Libercem. Také tentokrát slibuje...

Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu
Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu

Jak bude o víkendu? V pátek v noci dorazí studená fronta a bude tedy chladněji, po propršeném pátečním...

Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst
Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst

Revoluci v parkování slibuje Liberec. Plánuje stavbu tří parkovacích domů, které by měly přinést více než...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.