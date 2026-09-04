Jablonec zahájil stavbu dopravního terminálu, přijde na 470 milionů

„Realizace Terminálu veřejné osobní dopravy (TVOD) zásadně zlepší přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy, zároveň zkultivuje a využije celý zanedbaný městský blok kolem bývalé tržnice,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík a pokračuje: Nově vybudovaný terminál umožní cestujícím přestup mezi městskou, regionální, nadregionální a mezinárodní autobusovou dopravou, meziměstskou tramvajovou a vlakovou dopravou, a podpoří tak snadnější dostupnost práce, služeb a vzdělání pro obyvatele Jablonce nad Nisou i okolních obcí.
Nový terminál pro Jablonec postaví společnost EUROVIA CZ, a.s., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 471,2 mil. korun včetně DPH. Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.
„Práce provedeme ve spolupráci se společností CL-EVANS. Obě společnosti v regionu tradičně působí a každoročně se zde podílejí na desítkách staveb. Pevně věřím, že naše zkušenosti nám pomohou projekt realizovat v požadovaném termínu a kvalitě. Po dobu výstavby bude nutné počítat s určitými dopravními omezeními, která mohou dočasně působit komplikace. Uděláme však všechno pro to, abychom jejich dopady na veřejnost co nejvíce zmírnili. Odměnou za trpělivost bude nový, moderní a plně funkční terminál,“ připomíná Michal Vojtíšek, ředitel závodu Liberec EUROVIA CZ, ze Skupiny VINCI Construction CS.
Projekt Terminálu VOD je součástí Programového rámce IROP v ITI Liberec – Jablonec nad Nisou a město získalo ze 74. výzvy Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (ITI) finanční podporu ve výši 100 milionů korun.
„Tak vysoký finanční příspěvek svědčí o velmi kvalitní práci magistrátního oddělení dotací, které na tomto projektu spolupracovalo s Euroregionem Nisa. Zároveň to nás i dodavatele stavby zavazuje k precizní práci a důslednému dodržování jejího harmonogramu. Výstavba nového terminálu je historicky největší investiční akcí, do níž se Jablonec pustí. Pro rozvoj moderního města je to však investice důležitá,“ konstatuje jablonecký primátor Miloš Vele (ODS). Původní návrh prošel proměnami
Záměr vybudovat nový terminál schválilo město v roce 2016. Jako vhodnou lokalitu vybralo území bývalé tržnice v Lipanské ulici. Cílem bylo vytvořit místo, které propojí městskou a meziměstskou autobusovou dopravu s tramvajovou a železniční.
„Terminál vnímáme jako jeden z klíčových projektů pro budoucnost Jablonce. Nejde přitom jen o samotnou dopravní stavbu. Chceme vytvořit kvalitní veřejný prostor, který propojí centrum města s Lužickou Nisou a nabídne lidem pohodlné, bezpečné a bezbariérové přestupování,“ říká náměstek Chuchlík.
V roce 2017 město vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž. Vítězný návrh připravil ateliér DOMYJINAK, později projekt převzala kancelář DMNK. V září 2018 město uzavřelo s vítězným ateliérem smlouvu na kompletní projektovou spolupráci, od dopracování soutěžního návrhu až po prováděcí dokumentaci.
Původní projekt počítal s terminálem, nástupišti, prodloužením tramvajové trati a podzemním parkováním. V cenách roku 2018 dosahovaly předběžné náklady na terminál a podzemní parkoviště přibližně 260 milionů korun včetně DPH. Město tehdy disponovalo evropskou dotací ve výši 100 milionu korun.
„Růst cen ve stavebnictví však v dalších letech výrazně změnil ekonomiku projektu. V březnu 2021 aktualizovaný rozpočet přesáhl 489 milionů korun včetně DPH. Zastupitelstvo proto začalo hledat jeho novou podobu a v listopadu téhož roku schválilo optimalizaci projektu. Ta zrušila podzemní parkování, s jehož budoucím řešením počítá v samostatném parkovacím domě v ulici 5. května,“ říká mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová. Projekt se otevřel řece i městu
Přesun parkování umožnil architektům změnit prostorové uspořádání nástupišť a výrazněji otevřít terminál směrem k Lužické Nise. Původní návrh řeku v prostoru nástupišť překrýval a na levém břehu počítal s retenční nádrží. Optimalizovaná podoba naopak přináší náplavku na pravém břehu, lineární park na levém, pobytové schodiště a lepší přístup k řece. Lužická Nisa zůstane v celém řešeném území otevřená.
„Optimalizací jsme získali nejen finančně realističtější projekt, ale také výrazně kvalitnější městský prostor. Terminál nebude stát zády k řece. Naopak ji zapojí do života města a vytvoří nové místo pro pobyt i pěší pohyb,“ doplňuje Jakub Chuchlík.
Z projektu zmizela střešní kavárna a architekti upravili zastřešení nástupišť, provozní zázemí i dopravní řešení. Na tom krajinářském spolupracoval specializovaný ateliér, který navrhl veřejná prostranství, park a úpravy podél Lužické Nisy. Ateliér DMNK doplnil projekt interiéru a navigačního systému.
Dokumentaci pro provedení stavby, soupis prací a autorský dozor následně zpracovala společnost AED project, a. s., dokončila ji v roce 2025.
Prosklená hala, zelená střecha a nové veřejné prostory
Výsledný návrh, který se bude realizovat, zachovává umístění terminálu mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května, v blízkosti Dolního náměstí, Lužické Nisy a železniční zastávky Jablonec nad Nisou centrum. Jeho dominantou bude prosklený hranol s výraznou „letící“ střechou. Část střechy pokryje zeleň a její spodní strana získá odrazivý povrch. Otevřená odbavovací hala nabídne dostatek denního světla, integrované osvětlení, informační displeje a mobiliář. Autobusová nástupiště zastřeší samostatné ocelové konstrukce s integrovanými fotovoltaickými panely.
Projekt rozšíří pěší zónu od Dolního náměstí a vytvoří nové veřejné prostory v okolí terminálu. Součástí bude také náplavka a schodiště k Lužické Nise, lineární park na levém břehu, bezbariérové pěší vazby, cyklo-stojany a systém K+R v ulici 5. května.
Autobusová doprava bude využívat ulice 5. května, Kamennou a Lipanskou. Na terminál má navázat také prodloužení tramvajové trati z dosavadní konečné u Tyršova parku ulicemi Budovatelů, Soukenná přes Dolní náměstí směrem ke Kamenné ulici a dále k ulici 5. května. Tramvajové prodloužení je však samostatný navazující projekt Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.
„Pro cestující bude důležitá především jednoduchost celého prostoru. Autobusová i tramvajová nástupiště budou přímo navazovat na odbavovací halu a digitální informační systém usnadní orientaci i přestupování. Terminál tak nebude jen místem, kde lidé nastoupí do autobusu, ale skutečným přestupním bodem městské dopravy,“ uzavírá Chuchlík.