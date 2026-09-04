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Domenicali o budoucnosti F1: Kratší závody a více sprintů

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Generální ředitel formule 1 Stefano Domenicali nastínil směr, kterým by se měl šampionát v budoucnu ubírat v oblasti pravidel, výrobců, sprintových závodů i oslovování mladšího publika.
Domenicali o budoucnosti F1: Kratší závody a více sprintů

Domenicali o budoucnosti F1: Kratší závody a více sprintů

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