Domenicali o budoucnosti F1: Kratší závody a více sprintů

„Můj postoj je velmi jednoduchý a vychází z technické úvahy. Pokud se bavíme, jak se zdá, o několika málo kolech, podle mě to zároveň odpovídá skutečnosti, že mladí lidé mají stále menší tendenci věnovat pozornost dlouhému obsahu. Nemyslím si, že by zkrácení závodu o dvě nebo tři kola mělo nějaký negativní dopad. Pokud bychom hovořili o výraznějším zkrácení, byla by to jiná debata, ale v této podobě proti tomu nejsem.“
Stejná filozofie stála také za zavedením sprintových závodů, které zpočátku vyvolávaly určité pochybnosti i u samotného Domenicaliho.
„Já sám jsem jako dinosaurus formule 1 pochyboval, když jsme tento návrh představili. Data ale ukázala něco jiného. Promotéři, média i fanoušci si ve velké většině na tento formát zvykli a považují jej za dynamický.“ Sprintové závody tak budou i nadále součástí formule 1. Domenicali nicméně vyloučil scénář podobný MotoGP, kde se sprint jede během každého závodního víkendu.
„Bude jich méně než na polovině podniků,“ upřesnil. „Mladí lidé stále více oceňují víkend, během kterého se už v pátek odehrává něco důležitého. Dlouholetí fanoušci, mezi které počítám i sebe, se mohou zajímat také o trénink, ale pro širší veřejnost znamená páteční kvalifikace více skutečně důležitého obsahu.“
Tento vývoj Domenicali přímo spojuje se změnou skladby publika. „Dnes tvoří přibližně 40 % lidí, kteří nás sledují, ženy a průměrný věk fanoušků se snížil z přibližně 57 let na 34.“
K této proměně například v Itálii přispívá také efekt Antonelliho.
„Musím říct pravdu, ta čísla mě překvapují, protože výrazně rostou,“ uvedl Domenicali. „Kimi přinesl nejen konkurenceschopnost na trati, ale také vlnu lidí, kteří formuli 1 předtím nesledovali. Je to mladý člověk, který čelí obrovské odpovědnosti s lehkostí typickou pro mladou generaci. Má v sobě přirozenost a svěžest, se kterou se mohou ztotožnit lidé jeho věku.“
Domenicali však zároveň zdůraznil, že je potřeba proměnit podobné vlny zájmu v dlouhodobý vztah se sportem.
„Musíme zabránit tomu, aby šlo pouze o krátkodobý nárůst, který následně zmizí. Velkou výzvou je pochopit, jak si udržet ty, kteří se s námi setkávají poprvé. Existují celé komunity, které nás neznají, a my máme povinnost budovat kulturu formule 1.“
Do této strategie patří také geografická expanze šampionátu. Domenicali zmínil Čínu, Jižní Ameriku, Dálný východ a Afriku jako oblasti s výrazným potenciálem dalšího růstu. „Z Afriky přicházejí důležité signály a doufáme, že o nich budeme moci brzy oznámit něco významného.“
Nakonec zůstává otázka bezprostřední podoby kalendáře. Podniky v Kataru a Abú Zabí jsou nadále potvrzené, situace se však průběžně sleduje.
„Kalendář je v tuto chvíli takový, jaký znáte. Situaci monitorujeme, protože pokud nebude možné plně zajistit bezpečnost a provozní podmínky, budeme muset přijmout jiná rozhodnutí. Týmy mají všechny aktuální informace a jsme s nimi v neustálém kontaktu.“
I v období expanze tak Domenicali považuje schopnost rychle reagovat za hlavní způsob, jak čelit budoucím rizikům.
„Věci se mění tak rychle, že pokud nejste schopni reagovat, můžete během okamžiku ztratit obrovské množství času. Rizikem, kterému se musíme vyhnout, je, že přestaneme hledat schopné lidi, nové nápady a nové úhly pohledu. Když neustále lovíte ve stejném rybníku, vždycky chytíte stejnou rybu.“