HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnes se nehraje na účast. Slabé skóre se u stolu nezapomínáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnes se nehraje na účast. Slabé skóre se u stolu nezapomíná
V dubnu 2026 přistála kapsle Orion s posádkou, která se vydala dál od Země než kdokoliv před nimi. Cesta za...
Pouhých 60 kilometrů od severního pólu se v srpnu objevily rozsáhlé vodní plochy. Satelitní snímek NASA...
Čeká nás deštivý víkend a také se citelně ochladí. První zářijové volno si tak můžeme užít v opravdu...
Vyrůstali mezi betonovými domy, v malých bytech a často s několika sourozenci. Odpoledne mizeli venku a...
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