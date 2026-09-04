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Hradec obdivuje balony. Policie varuje řidiče, aby kvůli fotce zastavili

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Tradiční Balonová fiesta plní oblohu nad Hradcem Králové a přitahuje tisíce zvědavců. Barevná podívaná láká k fotografování i řidiče na okolních silnicích. Policie proto důrazně varuje před nevšímavostí za volantem a nabádá motoristy, aby kvůli snímkům nejprve bezpečně zastavili na vhodném místě.
Hradec obdivuje balony. Policie varuje řidiče, aby kvůli fotce zastavili

Hradec obdivuje balony. Policie varuje řidiče, aby kvůli fotce zastavili

Zdroj: Alena Petružálková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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