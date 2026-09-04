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Tato zbytečnost překážela v každé domácnosti v ČSSR. Teď za ni sběratelé platí 6 000 Kč

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Vzpomenete si ještě na ten specifický zvuk, který se ozýval z obýváku, když babička bleskově uklízela před nečekanou návštěvou? Tento tichý a přesto neúnavný pomocník bez jediného drátu tehdy nechyběl snad v žádné československé domácnosti.
Tato zbytečnost překážela v každé domácnosti v ČSSR. Teď za ni sběratelé platí 6 000 Kč

Tato zbytečnost překážela v každé domácnosti v ČSSR. Teď za ni sběratelé platí 6 000 Kč

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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