Tato zbytečnost překážela v každé domácnosti v ČSSR. Teď za ni sběratelé platí 6 000 Kč

Zatímco tehdy stál jen pár korun a sloužil k rychlému úklidu bez nutnosti tahat těžký a hlučný vysavač, dnes se z něj stal vyhledávaný sběratelský klenot. Pokud máte štěstí a na půdě či v komoře se vám dochoval v dokonalém stavu, sběratelé vám za něj dnes bez váhání vyplatí až 6 000 korun. O jaký legendární retro zázrak se jedná?
Odhalení předmětu a nostalgická vzpomínka na tichého společníka
Řeč je o legendárním mechanickém zametači koberců Vranka, kterému se v teplých domovech našich maminek a babiček neřeklo jinak než „mechanický smeták“. Tento geniálně jednoduchý přístroj fungoval na čistě mechanickém principu bez kapky elektřiny. Stačilo s ním jen lehce jezdit po koberci – pohybem těla zametače se přes třecí převod roztočily vnitřní kartáče, které spolehlivě vymetly všechny drobky a prach přímo do integrovaného výklopného zásobníku. V 50. a 60. letech minulého století, kdy byly elektrické vysavače pro mnohé rodiny luxusním, těžko dostupným a především nesmírně těžkým a hlučným zbožím, představovala Vranka naprosté vysvobození. Byla lehká, okamžitě připravená k akci a její elegantní design s dřevěnou rukojetí dodnes vyvolává hřejivé vzpomínky na dětství.
Příběh vzniku, amerického patentu a československých konkurentů
Ačkoliv Vranka ztělesňuje zlatou éru československého retro designu, její kořeny sahají mnohem hlouběji do historie. Konstrukční princip tohoto šikovného pomocníka si totiž nechal patentovat Melville Bissell v USA již v roce 1876. Českoslovenští konstruktéři však tento nápad dovedli k estetické dokonalosti, která dokonale ladila s tehdejším stylem bydlení. Vranka se stala symbolem praktičnosti a elegance, která hravě konkurovala i dalším dobovým zametačům na trhu, jako byly populární modely „Komplex“ z Kovopodniku města Ostravy, „Konti 84″ vyráběný v Kovo Ostrava nebo robustní „Chiron“ z podniku ELKO Nový Knín. Všechny tyto stroje spojovala neuvěřitelná mechanická odolnost – byly navrženy tak, aby sloužily po generace, což se jim bezesporu podařilo.
Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Pokud jste právě dostali chuť prohledat babiččinu chalupu, zadržte dech. Ne každá Vranka, kterou na půdě objevíte, vám totiž zajistí pohádkové bohatství. Mezi sběrateli se sice šíří zvěsti o závratných tisícových částkách, realita je však o něco střízlivější a vyžaduje detektivní oko. Běžně opotřebovaný kus, který nese stopy desítek let poctivé práce, má dnes hodnotu spíše symbolickou – zhruba 100 až 300 Kč. Skutečným svatým grálem, za který sběratelé dnes platí až 6 000 Kč, je pouze absolutně netknutý, nepoužitý kus v původní, nepoškozené papírové krabici, ideálně s originálním záručním listem a v unikátním barevném provedení určeném pro export.
Závěr: Skrývá se poklad i na vaší půdě?
Srovnání původní ceny, která se v dobách ČSSR pohybovala v řádu desítek korun, s dnešní sběratelskou hodnotou dosahující až 6 000 Kč, jasně ukazuje, jak moc si dnes ceníme poctivé práce našich předků.
Pokud takový kousek doma najdete a rozhodnete se ho prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční portály jako Aukro nebo renomované aukční domy zaměřené na retrodesign. Než se ale pustíte do prodeje, pořádně prozkoumejte každý kout staré skříně – možná tam na vás čeká právě ta původní, zachovalá krabice, která cenu vašeho nálezu vystřelí raketově vzhůru. A co vy? Měli jste doma také legendární Vranku, nebo dáváte přednost moderním vysavačům? Podělte se s námi o své vzpomínky v komentářích!
Zdroje článku: hagley.org, thehenryford.org/, britannica.com, Carpet sweeper - Wikipedia, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková