HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo chce dnes vyhrát, bude muset vytáhnout znalosti ze všech koutů pamětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo chce dnes vyhrát, bude muset vytáhnout znalosti ze všech koutů paměti
Většina Čechů ji má schovanou jen na velké výdaje nebo ji vůbec nevlastní. Teď ji můžete dostat ze stroje...
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Oficiální statistiky hlásí průměr skoro 49 tisíc korun hrubého. Realita? Dvě třetiny zaměstnanců berou...
Obří řetězec mění pravidla hry. Od středy mohou zákazníci sbírat body desetkrát rychleji a vyměňovat je za...
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