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Hraboš se množí tak rychle, že z pěti kusů je za léto sto. Dědečkovi stačila k odehnání jediná plechovka a kus vlasce

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Existuje mnoho způsobů, jak chránit svou zeleň před těmito malými, ale ničivými hlodavci. Mnohdy pomohou i plechovky.
Hraboš se množí tak rychle, že z pěti kusů je za léto sto. Dědečkovi stačila k odehnání jediná plechovka a kus vlasce

Hraboš se množí tak rychle, že z pěti kusů je za léto sto. Dědečkovi stačila k odehnání jediná plechovka a kus vlasce

Zdroj: James Lindsey / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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