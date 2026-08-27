Hraboš se množí tak rychle, že z pěti kusů je za léto sto. Dědečkovi stačila k odehnání jediná plechovka a kus vlasce

Hraboš polní (
Microtus arvalis) je malý hlodavec rozšířený po celé Evropě. Bývá aktivní především ve dne a dává obvykle přednost travnatým plochám, okrajům lesů a zemědělským oblastem s hustým půdním pokryvem. Vyznačuje se krátkým ocasem, malýma očima a skrytýma ušima, a obvykle měří asi 10 až 12 cm. Jeho potravu tvoří především rostlinný materiál, který bohužel zahrnuje i kořeny a stonky mnoha zahradních rostlin. Na zahradě je opravdu nechcete
Hraboši polní jsou podle webu
iReceptář známí svým velmi rychlým rozmnožováním, jsou totiž schopni vyvést několik vrhů ročně, každý až s deseti mláďaty. Tato rychlá reprodukce může z malé populace rychle udělat skutečně nebezpečného nepřítele vaší zahrady. Co tedy proti nim podniknout? Ultrazvukové a vibrační odpuzovače
Moderní přístup k odrazování hrabošů zahrnuje především ultrazvuková nebo vibrační zařízení. Tato zařízení vydávají zvuky nebo vibrace, které nejsou pro lidské uši příliš dobře detekovatelné, ale naopak pro hraboše jsou poměrně nepříjemné.
A jsou-li instalována pod zemí, vytvářejí pro hraboše skutečně nehostinné prostředí, aniž by škodila ostatním volně žijícím živočichům. A pokud si jich pořídíte více, dokážou pokrýt značnou plochu, takže představují vynikající volbu i pro větší zahrady nebo dokonce sady. Zdroj fotografie: Mike McCune / Creative Commons / CC BY 2.0 Zbavte svou zahradu nezvaných hostů v podobě hlodavců. Pomozte si vodou nebo česnekem, na hraboše i myši totiž platí výrazné aroma i hluk. Trik s plechovkou
Pro ty, kteří dávají přednost praktičtějšímu a finančně nenáročnému přístupu, může být překvapivě účinný i starý trik s plechovkou. Můžete si z ní totiž jednoduše vyrobit vlastní odpuzovač hrabošů, jak radí kupříkladu web
ČeskéStavby. Navlékněte plechovky těsně k sobě na vlasec. Vlasec připevněte ke kovové tyči a zapíchněte ji tam, kde se vyskytují hraboši. A pak už jen nechte pracovat vítr. Jakmile se do nich opře, budou o sebe řinčet a vytvářet hluk, který je pro hraboše velmi nepříjemný. Zdroj fotografie: ianpreston / Creative Commons / CC BY 2.0 Boj proti hrabošům na zahradě nemusí zahrnovat drsné chemické prostředky nebo drahá řešení. Poradíte si i sami. Přirozená predace: Nechte pracovat přírodu
Pokud patříte mezi milovníky domácích zvířat, proč si nepřizvat na pomoc nějakého toho chlupatého přítele? Kočky jsou přirozenými predátory hrabošů a
už jen jejich přítomnost může být významným odstrašujícím prostředkem. Pach kočky v okolí hrabošům naznačuje, že jsou v nebezpečí, což je přesvědčí k přestěhování lépe, než cokoliv jiného. A vyzkoušet můžete i olej nebo jiné pachové odpuzovače, jak už Chalupáři-Zahrádkář také radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři