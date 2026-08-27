Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase JežekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek
Na českém televizním trhu za několik dní odstartuje nový TV kanál. V úterý 1. září v Česku začne vysílat...
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil obří pokutu přes 262 milionů korun mobilnímu operátorovi...
Televize Nova vrací do vysílání jeden ze svých největších seriálových taháků. Od pondělí 31. srpna se v...
Týmu deníku Sport (Czech News Center) se v kontextu posledního vývoje českého printového trhu podařil...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →