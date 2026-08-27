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Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek

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Do oddělení marketingu a do produktové divize vydavatelství Economia (majitel Zdeněk Bakala) přicházejí noví lidé. Oddělení produktu a produktového vývoje bude mít od září nově na starosti Ondřej Ježek, novou manažerkou projektů a produktových aktivit se stává Michaela Holická a marketing i projekty napříč Economií povede Tereza Tůmová (foto).
Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek

Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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