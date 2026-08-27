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Romanticky, elegantně i se streetwearovým nádechem: 11 šik způsobů, jak nosit průsvitné kousky i ve městě

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Průsvitné materiály se v módě objevují pravidelně, v posledních sezónách se ale z přehlídkových mol a červených koberců přesunuly i do každodenního šatníku. Trend známý jako sheer dressing už přitom dávno není jen o takzvaném „nahém oblékání“. Transparentní šaty, tylové sukně, síťované topy nebo krajkové halenky dnes fungují především jako zajímavá stylingová vrstva, která dokáže i jednoduchému outfitu dodat texturu, lehkost a nový rozměr.
Romanticky, elegantně i se streetwearovým nádechem: 11 šik způsobů, jak nosit průsvitné kousky i ve městě

Romanticky, elegantně i se streetwearovým nádechem: 11 šik způsobů, jak nosit průsvitné kousky i ve městě

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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