Romanticky, elegantně i se streetwearovým nádechem: 11 šik způsobů, jak nosit průsvitné kousky i ve městě

Nosíte je rádi, ale nevíte, jak je zakomponovat do běžného městského
outfitu, aniž byste se cítili příliš odhalení? Tajemství spočívá ve vrstvení a správném vyvážení transparentních a neprůhledných materiálů. Nemusíte přitom nosit jen průsvitné šaty přes body. Stačí několik jednoduchých stylingových triků. Vrstvěte transparentní šaty přes kontrastní základ
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak s průsvitnými materiály začít, je obléct si transparentní šaty přes přiléhavý outfit v kontrastní barvě. Pokud chcete zvýraznit vzor, krajku nebo střih samotných šatů, sáhněte pod ně po tmavším nebo barevně výraznějším základu. Důležitá je především silueta. Přiléhavý top, body nebo úzké kalhoty vytvoří čistou linii, zatímco vzdušná svrchní vrstva dodá outfitu pohyb a lehkost. Příliš objemné kousky pod transparentními šaty mohou naopak působit chaoticky.
Foto: Jeremy Moeller / BFW Kombinujte více transparentních vrstev
Pokud máte rádi výraznější módní kombinace, zkuste spojit více než jeden průsvitný prvek. Nemusíte se přitom držet jen jedné textury. Zajímavě může fungovat například kombinace krajky, tylu a jemné síťoviny. Jestliže nechcete experimentovat s barvami, vsaďte na jeden odstín a pohrajte si s rozdílnými materiály. Monochromatický základ pak nebude působit ploše – každý materiál zachycuje světlo a odhaluje siluetu trochu jinak, takže výsledek získá hloubku i bez dalších barev.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: DOKONALÝ OUTFIT JE TEN, JEHOŽ ČÁST NENÍ VIDĚT: NAUČTE SE VOLIT SPRÁVNÉ SPODNÍ PRÁDLO POD ŠATY, LEGÍNY I SATÉN Foto: Noor-u-Nisa / CPHFW Přehoďte průsvitné šaty přes obyčejný denimový outfit
Máte pocit, že vaše džíny a bílé tričko potřebují něco navíc? Průsvitné šaty mohou být přesně tou vrstvou, která z úplně základní kombinace vytvoří promyšlený look. Oblíbené džíny, jednoduché bavlněné tričko a dlouhé transparentní šaty jsou pohodlnou kombinací pro běžný den ve městě. Průhledná vrstva přitom nepůsobí jako kostým, ale spíš jako módní detail, který klasický outfit odlehčí a dodá mu nový charakter.
Foto: Noor-u-Nisa / CPHFW Přiznejte spodní prádlo, ale vyvažte ho sakem
Přiznané spodní prádlo patří mezi nejvýraznější podoby sheer trendu, nemusí ale být vyhrazené jen na večer. Klíčem je správné vyvážení celého outfitu. Elegantní braletku si oblékněte pod průsvitnou košili a celý look doplňte sakem. Právě svrchní vrstva dodá outfitu strukturu a zároveň zjemní jeho odvážnější charakter. Na neformální posezení, večeři nebo drink je to jednoduchý způsob, jak spojit eleganci se současným trendem.
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Dlouhá průsvitná sukně nemusí automaticky patřit jen k večerním outfitům. Přehoďte ji přes džíny, přiléhavé kalhoty nebo jednoduché šortky a vytvořte kontrast mezi praktickým základem a vzdušnou vrstvou. Výsledek působí romanticky, ale stále moderně a nositelně. Navíc jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak do minimalistického městského outfitu přidat pohyb a jemnost bez potřeby výrazných doplňků.
Foto: Noor-u-Nisa / CPHFW Začněte s jemně průsvitnou halenkou
Pokud s transparentními materiály teprve začínáte, nemusíte hned sahat po síťovaných šatech. Ideálním prvním krokem je halenka, která je jen lehce průsvitná a doplněná řasením, drobným vzorem nebo romantickými detaily. Takový kousek můžete nosit přes jednoduchou braletku nebo minimalistické tílko a zkombinovat ho s klasickými modrými džínami. Jemná transparentnost tu funguje spíš jako nenápadný detail než jako hlavní prvek outfitu, takže výsledek zůstává vhodný i pro každodenní nošení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LUXUS NENÍ O PENĚZÍCH: SEZNAMTE SE S TRIKY, KTERÉ VÁŠ OUTFIT POZVEDNOU NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Foto: Noor-u-Nisa / CPHFW Transparentní halenka může být součástí i elegantního outfitu
Průsvitné oblečení nemusí automaticky znamenat příliš odhalený look. Jemná transparentní halenka může působit elegantně, pokud ji správně zkombinujete s neprůhledným základem. Pod halenku si oblékněte jednoduché tílko nebo přiléhavý top v podobném odstínu. K tomu přidejte kalhoty volnějšího střihu, džíny nebo midi sukni a outfit doplňte balerínami či minimalistickými mokasínami. Transparentnost tak nebude dominantním prvkem celého vzhledu, ale nenápadným detailem, který elegantnímu outfitu dodá lehkost.
Foto: Ignat Wiig / OSLRW Vraťte se k estetice 90. let
Móda 90. let zůstává silnou inspirací i dnes a síťované materiály do ní dokonale zapadají. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak tento vibe přenést do současného šatníku, je kombinace braletky, síťovaného trička a oversized džínové bundy. Celý outfit můžete doplnit džínami a robustnějšími botami. Výsledek bude odkazovat na estetiku devadesátých let, ale díky současným střihům nebude působit jako kostým z minulosti.
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Transparentní top nemusí být jen černý nebo tělový. Pokud chcete vytvořit výraznější outfit, sáhněte po kousku s jemným leskem, potiskem nebo zajímavou texturou a nechte ho hrát hlavní roli. Zbytek outfitu už držte jednodušší. Široké džíny, kotníkové boty a elegantní kabelka vytvoří pevný základ, díky kterému dostane výrazný materiál dostatek prostoru. Právě spojení nápadného transparentního topu s klasickými městskými kousky je jednoduchým způsobem, jak tento trend zařadit do šatníku, aniž by celý outfit působil přehnaně.
Foto: Noor-u-Nisa / CPHFW Pohrajte si s monochromatickým stylingem
Monochromatický outfit je ideálním prostorem pro experimentování s transparentními materiály. Pokud zůstanete u jedné barevné palety, můžete si dovolit kombinovat více textur, aniž by výsledek působil chaoticky. Například černý neprůhledný top, transparentní černá vrstva a kalhoty ve stejném odstínu vytvoří čistý a promyšlený základ. Rozdílné stupně průhlednosti přitom pracují se siluetou a světlem, díky čemuž bude celý outfit působit plastičtěji a zajímavěji.
Vyzkoušejte vrstvení se streetwearovým nádechem
Transparentní kousky nemusí působit jen romanticky nebo elegantně. Síťovaný top s dlouhým rukávem dokáže úplně změnit charakter výrazných šatů nebo tílka. Zkuste si ho obléct pod jednoduché slipové šaty, výrazný top nebo dokonce pod šaty s tenkými ramínky. Vytvoříte tak zajímavý kontrast mezi ženským střihem a uvolněnější streetwearovou vrstvou. Navíc jde o praktický trik, jak některé letní kousky nosit i během chladnějších dní.
Zdroje: autorský text, CPHFW, BFW, OSLRW