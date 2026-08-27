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Občanský průkaz: Milostná scéna na žíněnkách, cigarety z mechu a tři chyby, které zůstaly ve filmu

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Při vzniku komedie Občanský průkaz zažil štáb perné chvíle s nezkušenými herci. Práci navíc komplikovaly silonové materiály i drobné historické nepřesnosti.
Občanský průkaz

Občanský průkaz

Zdroj: FOTO:Martin Špelda / Falcon / distr. FILMBOX+
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