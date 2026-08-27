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Odsávačka mateřského mléka odsává celá staletí. Neuvěříte, z jaké doby byl nalezen první exemplář

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Ve skutečnosti existuje sofistikovanější zařízení již více než 150 let. První patent na odsávačku mateřského mléka byl podán v roce 1854 a od té doby se celý proces kojení stal jednodušším, efektivnějším a – méně „savým“.
Odsávačka mateřského mléka odsává celá staletí. Neuvěříte, z jaké doby byl nalezen první exemplář

Odsávačka mateřského mléka odsává celá staletí. Neuvěříte, z jaké doby byl nalezen první exemplář

Zdroj: evso / Shutterstock
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