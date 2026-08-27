Na pohovce sklouznete do hrbení, v křesle z 50. let skutečně sedíte. Stojí zlomek ceny a designéři ho staví doprostřed pokoje

Číslo samo o sobě vypovídá o posunu, který se v roce 2026 promítá i do českých obýváků. Zatímco objemné modulární sedačky s hloubkou sedáku šedesát centimetrů lákají k poležení, stále víc lidí zjišťuje, že se v nich vlastně hrbí. Ergonomické zdroje včetně americké agentury OSHA opakovaně varují: příliš hluboký sed oddálí záda od opěradla, chodidla ztrácejí kontakt s podlahou a bederní opora přestává fungovat. Právě tady vstupuje do hry solitérní křeslo z padesátých let, v českém prostředí nejlépe ztělesněné modelem Halabala typ C. Kompaktnější sedák, pevnější výplně, výška sedu kolem 42 centimetrů. Tělo drží definovanější tvar, místo aby se propadalo do amorfního polštáře.
Proč vás hluboká pohovka nutí hrbit a co s tím dělá křeslo z 50. let
Vezměte si jeden z nejprodávanějších modelů na českém trhu, IKEA KIVIK. Hloubka sedáku činí 60 centimetrů. Pro člověka průměrné výšky to znamená, že se buď opře o zádovou opěrku a nohy mu visí nad zemí, nebo se posune dopředu a záda zůstanou bez kontaktu. Obě varianty vedou ke stejnému výsledku: pánev se překlopí dozadu, páteř se zakulatí, ramena padnou vpřed. Univerzita Kalifornie ve svém ergonomickém manuálu popisuje přesně tento mechanismus a doporučuje sedák, jehož hloubka nechá mezi kolenem a hranou alespoň dva prsty prostoru, a zároveň umožní plný kontakt se zádovou opěrou.
Křesla vyráběná v padesátých letech pracovala s jinou logikou. Sedák bývá mělčí, výplň tužší; u halabalovských modelů ji tvoří pérový systém, který se přizpůsobuje postupně, místo aby okamžitě povolil. Renovátor Cvikr Design popisuje typ C jako „velmi pohodlné křeslo“ právě díky tomuto odporu. Ateliér A1R uvádí u obdobného kusu výšku sedu 42 centimetrů, tedy hodnotu blízkou standardnímu kancelářskému sezení. Tělo v takovém křesle zaujme vzpřímenější posturu přirozeně, bez nutnosti vědomé korekce.
Kolik stojí vstup do mid-century sezení v Česku: cenová mapa od bazaru po renovátoře
Finanční stránka překvapí. V srpnu 2026 nabízí Sbazar desítky halabalovských křesel v rozmezí od zhruba 700 do 8 000 Kč, od kusů v původním stavu určených k renovaci po částečně opravené exempláře. Kdo chce hotový originál bez starostí, najde ho u specializovaných dílen: Cvikr Design prodává typ C za 25 900 Kč, jiné modely od 23 900 Kč.
Pro srovnání: nová třímístná pohovka v IKEA se pohybuje od 9 990 do 13 990 Kč, pětimístná sestava vyskočí na 23 280 až 36 980 Kč i výš. Bazarový Halabala tedy cenově podstřelí i tu nejlevnější novou sedačku. Profesionálně renovovaný kus konkuruje spíš středním a větším pohovkám, kde ale nabízí nesrovnatelně odlišný charakter prostoru.
A co renovace vlastními silami? Orientační dílenské sazby vypadají takto:
- Přečalounění bez nových výplní: od 4 000 Kč
- S novými výplněmi: od 6 000 Kč
- Klasická renovace včetně pér: od 9 000 Kč
- Renovace bukových područek a nožek: +2 000 Kč
- Spotřeba látky: přibližně 2,5 metru
Proč designéři stavějí vintage křeslo doprostřed pokoje, a co tím získáte
Molly Torres Portnof ze studia Date Interiors to pro Architectural Digest formuluje přímo: nábytek na nožkách umístěný volně v prostoru opticky zvětšuje místnost, protože oko vidí podlahu pod ním i za ním. Janine Carendi MacMurray z ateliéru AREA doplňuje pro Livingetc, že „plovoucí“ pohovka nebo křeslo odsazené od stěny vytváří přirozenější proudění pohybu.
V praxi to znamená tři konkrétní změny:
- Konverzační ohnisko. Dvojice křesel natočených k sobě nebo ke krbu založí intimnější zónu pro rozhovor než lineární sedačka přitisknutá ke zdi.
- Čistší průchody. Kompaktní solitér zabere méně půdorysné plochy než rohová sestava a uvolní koridor mezi jídelnou a obývákem.
- Lehčí vizuální kompozice. Křeslo na štíhlých bukových nožkách působí vzdušněji než masivní čalouněný blok dosedající až k podlaze.
Průzkum 1stDibs potvrzuje, že 85 % dotázaných designérů v roce 2025 aktivně zařazovalo vintage nábytek do svých projektů. Homes & Gardens spojuje comeback nízkého vintage křesla (takzvaného slipper chair) s únavou z předimenzovaných modulárních souprav. V českém kontextu tento trend získává navíc lokální kolorit: Halabala jako jméno rezonuje, kusy existují v dostatečném množství na sekundárním trhu a renovátorská infrastruktura funguje.
Jak poznat originální Halabala od repliky: praktický tahák pro online nákup
Při procházení inzerátů narazíte na formulace „originální stav“ i „styl Halabala“. Rozdíl bývá zásadní, a to i cenově. Olexa Decor doporučuje kontrolovat několik vodítek:
- Papírový štítek s nápisem „UP Závody Rousínov“ nebo „Spojené UP závody“
- Vypálený cejch s číslem modelu (H-269, H-237, typ C)
- Ruční tužkové značení na spodní straně sedáku
- Konstrukční detaily: charakteristický průřez ohýbaných trubkových područek, specifický tvar nožek, pérový podsedák
Cvikr Design přidává další rozlišovací znaky, zejména způsob čalounění a proporce područek, které se u replik často liší. Varovným signálem v inzerátu zůstává absence jakéhokoli dokladu původu kombinovaná s cenou výrazně pod úrovní trhu.
Pro koho mid-century solitér dává největší smysl, a kde má své limity
Pro byt, kde obývací pokoj slouží jako reprezentativní i každodenní zóna pro čtení, rozhovor a televizi ve dvou, drží solitérní křeslo plus menší doprovodný nábytek silnější logiku než robustní rodinná sedačka. Sedačka u modelu H-237 výslovně uvádí vhodnost pro delší sezení a relaxaci, model H-269 spojuje přímo s odpočinkem a taburetem.
Pro celodenní práci z domova ovšem vintage křeslo ergonomickou kancelářskou židli nenahradí. IKEA MARKUS za 3 990 Kč nabízí nastavitelný náklon, bederní oporu, područky i opěrku hlavy, tedy aktivní prvky, které studie publikovaná na PubMed spojuje s lepší posturou a nižší svalovou únavou při dlouhodobém sezení. Mid-century křeslo přináší pevnější pasivní posed a estetickou hodnotu, nastavitelnost mu ale chybí.
V malém obýváku nakonec často rozhoduje přesnější volba, nikoli větší rozměr. Jedno dobře zvolené křeslo z padesátých let dokáže prostor otevřít, nabídnout kvalitnější posed a stát přitom méně než sedačka, která ten samý pokoj vizuálně ucpe.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková