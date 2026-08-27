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Na pohovce sklouznete do hrbení, v křesle z 50. let skutečně sedíte. Stojí zlomek ceny a designéři ho staví doprostřed pokoje

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Podle průzkumu platformy 1stDibs mezi 468 interiérovými designéry tvořily vintage a starožitné kusy v roce 2025 v průměru 36 % veškerého nábytku v projektech, což je nejvíc za posledních pět let.
Na pohovce sklouznete do hrbení, v křesle z 50. let skutečně sedíte. Stojí zlomek ceny a designéři ho staví doprostřed pokoje

Na pohovce sklouznete do hrbení, v křesle z 50. let skutečně sedíte. Stojí zlomek ceny a designéři ho staví doprostřed pokoje

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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