Britská média ji označila za nejhezčí tenistku Wimbledonu. Na US Open křičela jako posedlá a vyřadila Fruhvirtovou

Deset dvojchyb, nula odvrácených brejkbolů z pěti, necelých 48 procent vyhraných bodů po druhém podání. Tohle nejsou čísla hráčky, která kontroluje zápas. Tohle jsou čísla hráčky, která se na kurtu Billie Jean King National Tennis Center potýkala sama se sebou víc než se soupeřkou. Carson Branstine naopak proměnila všech pět brejkbolů, které si vypracovala. Pět z pěti. Chirurgická přesnost v momentech, kdy to bolí nejvíc.
Dvě kariéry, dva příběhy
Fruhvirtová a Branstine se potkaly ve 2. kole kvalifikace, ale jejich cesty na newyorský beton nemohly být odlišnější. Česká hráčka, která v červnu 2023 figurovala na 49. místě žebříčku WTA, přijela do New Yorku jako 174. hráčka světa. Její rankingová křivka posledních tří let připomíná horskou dráhu bez bezpečnostních pásů: konec roku 2024 na 201. místě, návrat na 137. příčku na konci roku 2025, v sezoně 2026 kolísání mezi 118. a 184. pozicí.
Branstine přijela po zranění ramene, které ji vyřadilo po australské části sezony. Vrátila se na tour a v kvalifikaci ukázala, že pauza její hru neoslabila. Její kariérní maximum, 172. místo, možná nezní jako číslo, které by plnilo titulky. Jenže kontext mění všechno.
Modelka, která si kariéru platila sama
Britský deník The Sun ji během Wimbledonu 2025 označil za „nejhezčí tenistku turnaje“. Nálepka se chytla, sociální sítě ji roznesly, a od té chvíle se kolem Branstine točí dvě paralelní konverzace, jedna o tenisu, druhá o vzhledu. Sama to v rozhovoru pro The Sun shrnula jednou větou: „Jsem z devadesáti procent tenistka a z deseti procent modelka.“
Těch deset procent ale není koníček. Je to přežití. Branstine si tenisovou kariéru financovala modelingem pro značky Zara a Lululemon, zastupuje ji agentura Wilhelmina. Když ani focení nestačilo na pokrytí nákladů turnajového kolotoče, rozvážela po trénincích jídlo v Los Angeles. Její bankovní účet prý jednou klesl na 26 dolarů, zhruba 600 korun.
Přitom nejde o žádnou outsiderku bez sportovního pozadí. Oficiální profil na WTA ji vede jako bývalou juniorskou grandslamovou šampionku ve čtyřhře. Na Wimbledonu 2025 se kvalifikovala do hlavní soutěže, kde v prvním kole narazila na Arynu Sabalenkovou. V Cancúnu na konci roku 2025 došla do finále turnaje WTA 125. To není životopis modelky, která si zkouší zahrát tenis.
Fruhvirtová: ne krize, ale nestabilita
Bylo by snadné napsat, že Fruhvirtová je v krizi. Čísla to ale tak jednoznačně neříkají. Den předtím, ve stejné kvalifikaci, porazila nasazenou Polinu Kuděrměcovovou. Dokázala tedy, že umí porazit kvalitní soupeřku. Problém je jinde, v konzistenci.
Její servis pod tlakem selhává opakovaně. Proti Branstine to bylo vidět v každém klíčovém gamu:
- Dvojchyby: 10 (Branstine 5)
- Odvrácené brejkboly: 0 z 5
- Body po 2. servisu: 11 z 23 (47,8 %)
Fruhvirtová tak nejméně podruhé za sebou neprošla kvalifikací US Open, loni v New Yorku prohrála s Petrou Martičovou 3:6, 4:6. Pro hráčku, která ještě před třemi lety patřila do první padesátky, je to tvrdá realita. Už nemá ranking, který by jí zajistil automatický vstup do hlavní soutěže grandslamů.
Co bude dál
Pro Branstine znamená výhra postup do 3. kola kvalifikace a reálnou šanci na debut v hlavní soutěži US Open. Finanční dopad by byl zásadní, pro hráčku, která si kariéru roky platila sama, představuje grandslamový main draw násobně vyšší odměnu než celá kvalifikace. Po wimbledonském průlomu v roce 2025 by šlo o potvrzení, že její vzestup má sportovní základ, ne jen mediální.
Fruhvirtová má před sebou podzimní hardovou sezonu. Na tvrdém povrchu drží v roce 2026 bilanci 12:11, což není tragédie. Turnaje WTA 125 a kvalifikace větších akcí jí stále nabízejí prostor, kde může sbírat body a stabilizovat žebříček. Klíč ale leží v servisu, dokud bude pod tlakem prohrávat každý brejkbol, žádný talent ji nezachrání.
Branstine po posledním míči reagovala emotivně, křičela, gestikulovala, prožívala každý bod nahlas. Bianca Andreescuová, její kamarádka z juniorských let, o ní kdysi řekla, že mimo kurt působí uvolněně, ale na něm se mění v perfekcionistku, která si klade ultimáta. Ve středu v New Yorku ta ultimáta splnila. Všech pět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář