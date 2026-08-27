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Britská média ji označila za nejhezčí tenistku Wimbledonu. Na US Open křičela jako posedlá a vyřadila Fruhvirtovou

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Kanadská tenistka a modelka Carson Branstine vyřadila Lindu Fruhvirtovou z kvalifikace US Open 2026 výsledkem 6:4, 7:5. Rozhodl servis, ten Fruhvirtové se rozpadl.
Britská média ji označila za nejhezčí tenistku Wimbledonu. Na US Open křičela jako posedlá a vyřadila Fruhvirtovou

Britská média ji označila za nejhezčí tenistku Wimbledonu. Na US Open křičela jako posedlá a vyřadila Fruhvirtovou

Zdroj: Hameltion/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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