Český brankář s 438 zápasy v NHL přemýšlel o konci kariéry. Pak mu z kyčle vyndali úlomek kosti a všechno se změnilo

5. ledna 2026 chytal Petr Mrázek za Anaheim ve Washingtonu. Byl to jeho poslední zápas v sezoně, i když to v tu chvíli ještě nevěděl. O dva dny později ho klub zařadil na marodku, 18. února Ducks oznámili operaci kyčle a konec ročníku. Mrázek přišel o závěrečných čtyřicet utkání základní části. A hlavně, konečně se dozvěděl, co ho vlastně celé roky trápilo.
Bolest, která neměla jméno
V rozhovoru pro deník Sport/iSport z konce srpna 2026 Mrázek popsal roky, kdy se problém vracel v cyklech: natažené tříslo, pauza, návrat, znovu bolest. Týdenní výpadky se střídaly s dvoutýdenními, rehabilitace zabírala jen dočasně. „Dělal jsem všechno možné,“ řekl. Ale nic nepomáhalo natrvalo.
Aktuální vlna potíží začala v listopadu 2025. Mrázek se vrátil na led, odchytal ještě několik zápasů, jenže po startu ve Washingtonu levá noha bolela i při běžné chůzi. Sám ji popisoval tak, že „byla o dvacet kilo těžší“. Nebyla to nadsázka pro efekt, byl to popis stavu, kdy tělo odmítá spolupracovat i mimo led.
Teprve operace ukázala, že zdroj problémů nebyl v třísle, ale v kyčli. Lékaři mu odstranili úlomek kosti. Přesný ortopedický nález ani mechanismus vzniku veřejně popsány nebyly, ale výsledek byl jednoznačný: roky bolesti měly konkrétní, fyzicky odstranitelnou příčinu.
Třetí v historii, a přesto na dně
Mrázkových 438 zápasů v NHL ho řadí na třetí místo mezi českými brankáři v historii ligy. Před ním jsou jen Dominik Hašek se 735 starty a Tomáš Vokoun se 700. Rozdíl je propastný: na Vokouna ztrácí 262 zápasů, na Haška téměř tři sta. Ale samo číslo 438 vypovídá o výjimečné trvanlivosti. Tím tvrdší je kontrast s tím, kam ho bolest dostala.
„Byl na nervy,“ popsal Mrázek období před operací. „Fakt už to bylo k zbláznění.“ Přiznává černé myšlenky o konci kariéry. Nejhorší přitom nebyla samotná bolest, ale její nevysvětlitelnost: opakování bez diagnózy, nemožnost věřit vlastnímu tělu. U gólmana, jehož práce stojí na reflexech a důvěře v pohyb, je to devastující kombinace.
Odborné materiály k hokejistům popisují, že kyčelní patologie se u brankářů v pozici butterfly často projevují právě jako tříslo. Studie Steadman Philippon Research Institute u profesionálních hráčů NHL a AHL uvádí průměrnou prodlevu 19 měsíců od začátku symptomů k operaci. Mrázek do tohoto vzorce zapadá.
Operace jako odpověď, ne jako záruka
Únorový zákrok Mrázkovi dal něco, co roky neměl: jasnou příčinu. To je možná důležitější než samotná fyzická úleva. Když víte, co vás bolí a proč, můžete s tím pracovat. Když nevíte, pracujete naslepo.
Návrat po kyčelní operaci ale není otázka týdnů. Srovnatelné případy z NHL naznačují měsíce:
- Matt Murray – po bilaterální operaci kyčlí dostal odhad 6–8 měsíců rehabilitace.
- Troy Terry – spoluhráč z Anaheimu, po operaci kyčelního impingementu a labra NHL odhadla 5–6 měsíců do plného zotavení.
- Dan Vladař – po operaci natrženého labra v pravé kyčli se do plné výkonnosti v NHL dostal až v horizontu necelých dvou let, ale dnes chytá jako jednička Philadelphie.
Vladařův příběh je pro Mrázka nejrelevantnější precedent. Ukazuje, že cesta zpět existuje, ale není lineární a vyžaduje trpělivost, kterou trh volných hráčů ne vždy nabízí.
Volný hráč s otazníkem nad kyčlí
K 25. srpnu 2026 je Mrázek na oficiálním NHL Free Agent Trackeru stále veden jako nepodepsaný volný hráč. Smlouva s Anaheimem vypršela, novou nemá. Žádný klub veřejně nepotvrdil zájem.
Přitom trh pro zkušené brankářské dvojky v NHL existuje. Mrázek ale musí předvést víc než životopis. Musí ukázat zdravotní způsobilost, pohyb bez omezení a ochotu přijmout roli, která nemusí odpovídat jeho zkušenostem. Realisticky: záložní brankář, hloubková pojistka, pozvánka do kempu.
Jeho pozice oslabla i v reprezentačním kontextu. V lednu 2026 se nevešel do české olympijské nominace, kde trenér Říha dal přednost triu Dostál–Vejmelka–Vladař. Na květnovém mistrovství světa rovněž chyběl. Bez pravidelného chytání po návratu by byl spíš mimo první reprezentační volbu.
Co přijde dál
Mrázek v rozhovoru pro iSport mluví optimisticky. Věří, že si v NHL ještě najde práci. Konkrétní datum návratu do plného herního režimu ale veřejně neexistuje, stejně jako jméno klubu, který by byl ochotný vsadit na brankáře po kyčelní operaci.
Nejdůležitější změna po únoru 2026 možná není fyzická úleva, ale něco prostšího: Mrázek konečně ví, co ho bolelo. Po letech, kdy se problém schovával za neurčité „tříslo“ a rozbíjel mu kontinuitu i tržní hodnotu, má diagnózu, zákrok a směr. Jestli to stačí na další smlouvu v NHL, rozhodnou příští měsíce. Ale poprvé za dlouhou dobu rozhoduje hokej, ne záhada v levé noze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka