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Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?

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Českobudějovické Dynamo rozjelo novou sezonu ve velkém stylu a po třech zápasech je první se skóre 10:0. Na Střelecký ostrov si navíc nachází cestu i solidní počet diváků, kteří podporují fotbalisty, kteří v minulé sezoně působili v rezervě. Jaká je atmosféra na stadionu, proč se i přes pád do třetí ligy vyplatí vyrazit na zápasy Dynama a jaká témata se řeší v kancelářích klubu? O tom je nová epizoda podcastu Střelák.
Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?

Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?

Zdroj: SK Dynamo České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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