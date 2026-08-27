Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?
Země živitelka je místem, kam lidé tradičně míří za zemědělskou technikou, hospodářskými zvířaty i...
Pro národní podnik Budějovický Budvar je vhodné spolupracovat s krajem, mají úzké vztahy třeba při pořádání...
Dopravní nehoda zaměstnala ve středu ráno hasiče a záchranáře na Táborsku. Senior u Stádlece na Táborsku...
Počet migrantů, kteří se z Německa vracejí do zemí původu s pomocí státu, letos výrazně roste. Za první...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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