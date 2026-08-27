Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení
Humpolecké zastupitelstvo odvolalo na svém středečním jednání z funkce starostu města Petra Machka...
K tragické nehodě, u které zasahovali také letečtí záchranáři z Vysočiny, došlo včera na Brněnsku. Krajská...
Po více než dvaceti letech končí cvičné proudové podzvukové letouny L-39C Albatros v Centru leteckého...
Oprava průtahu Jihlavou ve vytíženém úseku od krajského úřadu k čerpací stanici ONO skončila. Od dnešního...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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