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Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení

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Šestice mužů si loni koupila přes čtyři tisíce litrů nafty. Cena 25 korun za litr byla výrazně nižší než u čerpací stanice, pohonné hmoty ale pocházely z trestné činnosti a muži tak mohou skončit až na čtyři roky za mřížemi.
Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení

Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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