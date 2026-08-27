Liverpool už dal 125 milionů za Isaka. Teď se dohodl na 120 za Barcolu – a pořád hledá náhradu za Salaha

Jenže právě tady začíná mnohem zajímavější příběh než další rekordní transfer. Liverpool během dvou let postavil ofenzivu za částky, které běžně financují celé týmy, a přesto zůstává otevřená otázka, kdo vlastně nahradí Mohameda Salaha.
Ještě před třemi týdny vypadal transfer Bradleyho Barcoly jako obchod, na kterém se Liverpool s PSG jednoduše nemůže potkat. Francouzský klub podle Sky Sports požadoval přibližně 145 milionů liber, zatímco na Anfieldu takovou cenu odmítali. Ve čtvrtek ráno přišel průlom: dohoda v principu na balíku za 120 milionů liber, přičemž samotná konečná struktura ještě není definitivně uzavřená. Guardian uvádí něco přes 100 milionů garantovaně a zbytek v bonusech.
Liverpool proto zatím Barcolu nekoupil. Ale dostal se mnohem dál než ke spekulacím nebo sondování podmínek.
Pokud se poslední detaily podaří dotáhnout, Francouz překoná cenou téměř všechny hráče, kteří kdy prošli Anfieldem. Dražší bude pouze Alexander Isak, za kterého Liverpool minulý rok poslal Newcastlu britský rekord 125 milionů liber. A právě při pohledu na oba transfery vedle sebe začínají čísla působit skoro absurdně.
Čtyři ofenzivní hráči, přes 440 milionů liber
Liverpool v létě 2025 překonal vlastní přestupový rekord hned dvakrát. Nejdříve přišel Florian Wirtz za částku, která mohla vystoupat na 116,5 milionu liber. Následoval Hugo Ekitike za přibližně 79 milionů. A úplně na konci léta Alexander Isak za 125 milionů.
Celkové výdaje za jediné přestupové období tehdy dosáhly rekordních 446,5 milionu liber.
Pokud nyní dorazí Barcola za balík 120 milionů, stojí jen tato čtveřice ofenzivně orientovaných hráčů potenciálně přes 440 milionů liber. Sky Sports navíc spočítala, že celkové výdaje Liverpoolu od konce sezony 2024/25 by po dokončení Barcolova transferu přesáhly 663 milionů liber.
To už není běžné posilování mužstva. Liverpool během krátké doby prakticky vyměňuje celou ofenzivní identitu týmu.
A důvod je pochopitelný. Titulová sezona Arneho Slota byla následována pádem na páté místo a ztrátou 25 bodů na Arsenal. Mohamed Salah odešel, Hugo Ekitike je momentálně zraněný a nový trenér Andoni Iraola už před začátkem sezony otevřeně mluvil o tom, že potřebuje další hráče především na křídla. Problém je v tom, že nejdražší možná odpověď zatím neřeší nejviditelnější otázku.
Barcola je skvělý. Jenže Liverpool nejvíc potřebuje někoho jiného
Bradley Barcola není nákup, jehož fotbalovou kvalitu by bylo potřeba složitě obhajovat.
Je rychlý, výborný v situacích jeden na jednoho, dokáže vytvářet náskok proti obránci a ve 23 letech má stále prostor dál růst. Za PSG hrál důležitou roli také při cestě k evropským úspěchům, přestože se později v hierarchii útoku dostal za Désirého Douého, Ousmaneho Dembélého a Khvichu Kvaratskheliu. Má navíc už jen dva roky smlouvy a podle Guardianu chtěl z Paříže odejít, což pomáhá vysvětlit, proč PSG nakonec ustoupilo od původní valuace kolem 145 milionů liber.
Jenže Barcola je především levé křídlo.
A Liverpool přišel o Mohameda Salaha.
Jamie Carragher proto už několik týdnů upozorňuje na poněkud zvláštní nepoměr. Barcolu by na Anfieldu rád viděl, ale současně tvrdí, že Liverpool mnohem naléhavěji potřebuje pravé křídlo. Na levé straně už může používat například Codyho Gakpa, Ria Ngumohu nebo Victora Muñoze. Na pravé straně po Salahově odchodu stejně přirozená náhrada není.
A Liverpool si to evidentně uvědomuje také. Nabídl Brightonu přibližně 50 milionů liber za Yankubu Minteha, nabídka však byla odmítnuta. Klub sledoval také Ismaïlu Sarra a další pravostranné varianty. Pokud tedy přijde Barcola, nemusí být posledním drahým útočníkem tohoto léta.
Liverpool nekupuje jednoho nástupce Salaha. Snaží se nahradit celý způsob, jakým útočil
Právě tady začíná Liverpoolův postup dávat větší strategický smysl. Mohamed Salah totiž nebyl pouze pravým křídelníkem.
Byl zároveň hlavním střelcem, jedním z největších tvůrců šancí, hráčem pro přechod do protiútoku a člověkem, kolem kterého se několik let přirozeně skládala celá útočná hierarchie. Najít jiného pravého křídelníka a jednoduše jej vložit na stejné místo by proto stejně nemuselo fungovat.
Liverpool místo toho dělá něco radikálnějšího. Isak může být elitním zakončovatelem. Wirtz vytváří šance mezi liniemi. Barcola přidává rychlost, driblink a schopnost rozbít obranu z levé strany. Ekitike nabízí další typ pohybu na hrotu.
Místo jednoho hráče, který nesl obrovskou část útoku, vzniká několik různých zdrojů nebezpečí. To může být dlouhodobě zdravější. Jen je to mimořádně drahá cesta.
A pak je tu Cody Gakpo
Barcolův příchod může navíc spustit ještě jednu část celé přestavby. Sky Sports uvádí, že dokončení transferu by Liverpoolu umožnilo pustit Codyho Gakpa, o kterého mají zájem Tottenham a Manchester City. To je velmi důležitý detail.
Pokud Liverpool prodá Gakpa po příchodu Barcoly, celý obchod najednou nevypadá pouze jako hromadění drahých útočníků. Začne připomínat systematickou výměnu jednoho profilu za jiný. Gakpo umí hrát vlevo, ale jeho hra není založená na explozivním obcházení obránců. Barcola nabízí právě rychlost a individuální průnik, který Liverpoolu v některých zápasech chyběl.
Iraola tak může dostávat kádr výrazně bližší vlastní představě fotbalu než mužstvo, které převzal. Jenže zároveň se tím potvrzuje něco jiného. Liverpool není po rekordním létě 2025 hotovým týmem, kterému letos chyběl jeden dílek. Pořád ho staví znovu.
PSG také nemělo důvod držet cenu navždy na 145 milionech
Zajímavá je i druhá strana dohody. Původní požadavek PSG kolem 145 milionů liber vypadal na začátku srpna skoro jako způsob, jak Liverpool od transferu odradit. Barcola měl smlouvu ještě na dva roky a Paříž nemusela prodávat pod tlakem.
Situace se ale postupně změnila. Francouz se podle Guardianu chtěl přesunout do Liverpoolu, v PSG už nebyl automatickou volbou do základní sestavy a přestupové období míří do posledních dnů. Pokud klub skutečně dokáže získat více než 100 milionů liber garantovaně za hráče, kterého v roce 2023 přivedl z Lyonu přibližně za 45 milionů eur, není to žádný výprodej.
PSG tedy nemuselo dojít k závěru, že se v Barcolově kvalitě zmýlilo. Mohlo jednoduše dojít k závěru, že současná nabídka je příliš vysoká na odmítnutí. A Liverpool zase k závěru, že několik desítek milionů navíc stojí za hráče, který přesně odpovídá profilu, jejž Iraola hledá.
120 milionů za Barcolu možná není ani poslední účet
Právě proto bych dnešní průlom nečetl jen jako další epizodu přestupového šílenství Premier League. Liverpool udělal něco mnohem zajímavějšího. Během dvou let investoval gigantické prostředky do Isaka, Wirtze, Ekitikeho a nyní zřejmě Barcoly, protože se rozhodl neopravovat starý útok po jednom hráči. Snaží se postavit nový.
Pokud tento plán vyjde, může vzniknout ofenziva s mimořádnou rychlostí, technikou i variabilitou a bez závislosti na jedné superhvězdě. Pokud nevyjde, nebude možné tvrdit, že Liverpoolu chyběly prostředky. A nad celou přestavbou pořád visí jedna lehce absurdní skutečnost.
Klub je připraven zaplatit 120 milionů liber za dalšího elitního útočníka, rok poté, co dal 125 milionů za Isaka, 116,5 milionu za Wirtze a 79 milionů za Ekitikeho. A až Barcola dorazí, může se Liverpool rozhlédnout po trhu znovu. Protože člověka, který má nastupovat tam, kde roky stál Mohamed Salah, možná stále ještě nekoupil.
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Zdroje: Sky Sports – Bradley Barcola transfer news: Liverpool reach £120m deal in principle for PSG forward [1], The Guardian – Liverpool agree £120m deal for Bradley Barcola after breakthrough talks with PSG [2], ESPN – Liverpool closing in on Bradley Barcola signing in deal up to £120 million – sources [3], Reuters – Liverpool can compete despite need for more signings, says Iraola [4], Sky Sports – Liverpool transfers: How Reds funded their record-breaking window [5], Reuters – Liverpool smash British transfer record to sign Newcastle striker Isak [6], Sky Sports – Jamie Carragher says Liverpool do not need PSG winger as much as they need a Mohamed Salah replacement [7].