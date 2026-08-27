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Liverpool už dal 125 milionů za Isaka. Teď se dohodl na 120 za Barcolu – a pořád hledá náhradu za Salaha

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Liverpool udělal zásadní krok k příchodu Bradleyho Barcoly z Paris Saint-Germain. Podle Sky Sports se oba kluby dohodly v principu na balíku v hodnotě 120 milionů liber a dolaďují poslední podmínky. Pokud přestup skutečně dokončí, třiadvacetiletý Francouz se stane druhým nejdražším hráčem historie Liverpoolu hned za Alexanderem Isakem.
Liverpool už dal 125 milionů za Isaka. Teď se dohodl na 120 za Barcolu – a pořád hledá náhradu za Salaha

Liverpool už dal 125 milionů za Isaka. Teď se dohodl na 120 za Barcolu – a pořád hledá náhradu za Salaha

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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