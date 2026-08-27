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S Lítačkou si lidé půjčí kola zdarma další 2 roky, limit se zvýší na 4 jízdy denně

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Praha bude další dva roky nabízet možnost využít jízdy na sdílených kolech zdarma lidem s kuponem na MHD a aplikací PID Lítačka. Magistrát na poskytovatele kol vypíše tendr, nyní využívá společnosti Rekola a Nextbike. Novinkou bude od příštího roku zvýšení počtu patnáctiminutových jízd zdarma až na čtyři denně. Město také bude poskytovatele motivovat k tomu, aby kola více nabízeli v okrajových částech metropole.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Jakub Horňák
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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