1. září Nova nasadí pecku. Určená je všem a vedení očekává kolosální úspěch

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Prázdniny se chýlí ke konci a s nimi mizí i letní reprízové schéma českých televizí. Nova chystá na začátek září programový restart, který nabourá dosavadní pravidla. Část obsahu, jenž byl dosud vyhrazen pouze předplatitelům streamovací platformy Oneplay, se poprvé objeví v klasickém lineárním vysílání.
Srpen už naznačil, kam vítr fouká. Od 17. srpna se po dlouhé pauze vrátily nové díly Ulice a soutěžní pořad Na lovu. Poslední srpnový den pak startuje další řada detektivky Kriminálka Anděl. To vše však představuje jen předehru před tím, co přijde od prvního zářijového dne.
Exkluzivní epizody míří k divákům bez předplatného
Největší pozornost si zaslouží návrat Ordinace v růžové zahradě. Legendární nekonečný seriál, který v Česku běží už téměř dvě dekády, dostane od 1. září zcela novou šanci. Nova totiž nenasadí běžné reprízy ani pokračování tam, kde televize skončila.
Diváci uvidí exkluzivní epizody z roku 2022, které doposud běžely výhradně na Oneplay a v klasické televizi se nikdy neobjevily. Jde o taktický tah vedení stanice, které chce zjistit, zda má smysl v produkci pokračovat. Fanouškovská základna seriálu totiž v posledních letech znatelně zeslábla a nové díly vycházejí nadále jen na internetové platformě.
Kromě Ordinace přichází i zbrusu nový seriál Boží plán, v němž tři rozvedení kamarádi (Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina) řeší společné bydlení a životní krize. Televize tak sází na kombinaci nostalgických značek a čerstvých projektů.
Pěvecká show i byznysová aréna
Druhý zářijový den odstartuje nová řada SuperStar, jedné z nejúspěšnějších soutěží v historii českého a slovenského vysílání. Desítky mladých talentů zkusí štěstí před porotou složenou z Ewy Farné, Pavla Habery, Jakuba Prachaře a Calina. Moderátorské role se opět ujme Leoš Mareš.
O den později se vrací Jáma lvová, česká adaptace formátu Shark Tank. Začínající podnikatelé v ní prezentují své nápady zkušeným investorům a bojují o kapitál i cenné rady. Napínavá show z podnikání funguje už několik let a patří mezi stabilní body programu.
5. září pak startuje třetí řada improvizačního pořadu Možné je všechno! Známí čeští herci a osobnosti veřejného života v něm zkouší nejrůznější komické situace a hry. Zábava pro celou rodinu, která sází na spontánnost a humor bez scénáře.
Oceňovaná série o rodinné tragédii poprvé v televizi
Nova však neodemyká jen seriálové epizody. Poprvé v lineárním vysílání se objeví i vysoce ceněná série Studna, kterou režírovala Tereza Kopáčová. Příběh popisuje průběh a okolnosti rodinné tragédie, jež se odehrála v roce 1968 ve středočeské obci Vonoklasy.
Případ patří k nejznámějším a nejkomplikovanějším v historii české kriminalistiky. Vznikl o něm dokonce i díl legendárního Majora Zemana. Televizní adaptace sklízí na ČSFD velmi pozitivní reakce. „Když přejdu luxusní herecké výkony a výbornou práci režie, dojdu k tomu, že stejně nenajdu nic než pozitiva,“ hodnotí jeden z diváků. Studna tak může být jedním z nejsilnějších lákadel nového podzimního programu Novy a zároveň ukázkou toho, že stanice chce nabídnout divákům bez předplatného i obsah, který byl dosud dostupný pouze na Oneplay. Zda tento model přivede k obrazovkám dostatek diváků, ukážou až první týdny zářijového vysílání.
Zdroje článku: blesk.cz, TVGURU.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná