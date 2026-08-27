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Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?

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Robotický polda s lidskou duší a pěstmi silnějšími než ty Chucka Norrise poprvé zasahoval v nenapravitelných ulicích Detroitu v roce 1987. Brutální akčňák RoboCop od Paula Verhoevena se posléze probil do různých mediálních sfér a roku 2014 dostal méně oblíbený reboot. Amazon poslední roky vyvíjí seriálovou verzi, která snad brzy zamíří před kamery. Web Deadline totiž oznámil identitu nového Alexe Murphyho, jejž si zahraje třiačtyřicetiletý Dan Stevens (Godzilla x Kong: Nové impérium).
Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?

Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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