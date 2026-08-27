Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?
Sacha Baron Cohen vytvořil několik postav, na které nechává narážet realitu. Ali G fungoval dlouhá léta...
Dnešní tip je trochu přeslazený, trochu přehnaný a přesně tak devadesátkový, jak jen film může být. Přesto...
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