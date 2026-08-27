Proč za vámi chodí kočka do koupelny? Pravý důvod by si měl přečíst každý, kdo ji má doma

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Proč za vámi chodí kočka do koupelny? Pravý důvod by si měl přečíst každý, kdo ji má domaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Možná jste už někdy přemýšleli nad tím, proč s vámi kočky raději tráví čas v koupelně než na zahradě nebo v kuchyni. Odpověď vás možná překvapí.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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