Holeš zaujal v Lize mistrů a ozvala se legenda Premier League. Trpišovský prozradil nabídku, o které se dosud nevědělo

Jindřich Trpišovský to pustil ven až letos v srpnu, osm měsíců po zápase a dva měsíce po tom, co Holeš znovu prodloužil smlouvu se Slavií. V pořadu Rozstřel na iDNES.cz zmínil, že jeho kapitán v létě 2026 řešil konkrétní nabídku z Anglie a mluvil přímo s trenérem, který si ho vyhlédl při utkání ligové fáze Ligy mistrů. Jméno trenéra Trpišovský veřejně nedořekl. Až následná identifikace médií, konkrétně TN.cz s odkazem na informace iSportu, přinesla jméno: Frank Lampard, v té době trenér Coventry City, klubu, který na jaře 2026 slavil návrat do Premier League.
Večer, který měl být zapomenutý
9. prosince 2025 přijela Slavia do Londýna k šestému kolu ligové fáze Ligy mistrů. Prohrála 0:3 a na papíře šlo o jeden z těch výsledků, které se archivují a nerozebírají. Jenže Holeš ten večer odehrál celých devadesát minut s kapitánskou páskou a podle FotMobu dostal rating 7,5, druhý nejlepší ve Slavii po brankáři Staňkovi a s výrazným odstupem od ostatních obránců v základní sestavě (Chaloupek 6,1, Zima 5,5).
Trpišovský později jako konkrétní moment zmínil Holešovu hru proti Mohammedu Kudusovi. Oficiální zápasový report Slavie popisuje situaci z 21. minuty, kdy Holeš odvrátil Kudusův centr na roh. Právě takové individuální duely, tiché, neokázalé, ale čitelné pro trenérské oko, zřejmě přesvědčily Lamparda, že třiatřicetiletý český obránce je hráč, kterému stojí za to zavolat.
Co vlastně víme, a co ne
Ověřené minimum vypadá takto: Holeš v létě 2026 řešil jednu nabídku z Anglie, mluvil přímo s trenérem, který mu volal po prosincovém zápase s Tottenhamem. Trpišovský to použil jako příklad toho, že evropské zápasy fungují jako výkladní skříň i navzdory týmové porážce.
Co veřejné zdroje nedokládají:
- Zda šlo o formální přestupovou nabídku mezi Coventry a Slavií, nebo o přímý sportovní kontakt přes trenéra.
- Jaká byla případná přestupová částka nebo smluvní podmínky.
- Proč jednání nedospělo k přestupu, zda to zastavil Holeš, Slavia, nebo obě strany současně.
Důležitý kontext dodává časová osa smluv. Holeš prodloužil se Slavií do roku 2027 už v listopadu 2024 a 29. května 2026, tedy ještě před zveřejněním celého příběhu, podepsal další prodloužení do roku 2028. Slavia zkrátka nebyla pod tlakem prodávat. A Holeš zjevně nebyl pod tlakem odcházet.
Lampardův profil nákupů a Holešova výjimečnost
Coventry pod Lampardem budovalo kádr jinak, než by napovídal zájem o třiatřicetiletého středoevropského obránce. Typickým příchodem byl třeba pravý bek Kaine Kesler-Hayden, podepsaný v červenci 2025 na čtyřletý kontrakt, mladý, rozvíjející se, s přeprodejním potenciálem. Holeš by do takového vzorce nezapadal.
A právě to je na celé epizodě nejzajímavější. Lampardův zájem nedával smysl z hlediska přeprodejní logiky. Dával smysl z hlediska okamžité použitelnosti: zkušený lídr, který zvládá individuální duely na úrovni Ligy mistrů, umí hrát na více postech v obraně a přináší do kabiny autoritu kapitána. Pro nováčka Premier League, který potřebuje přežít první sezonu, je tohle jiný typ investice, ne do budoucnosti, ale do přítomnosti.
Proč to Trpišovský řekl až teď
Explicitní důvod slávistický trenér neuvedl. Z kontextu ale vyplývá, že příběh vytáhl ve chvíli, kdy mluvil o významu evropských pohárů pro zviditelnění hráčů. Už v květnu 2026 v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně říkal, že nabídky na klíčové hráče přicházejí průběžně, ale v ideálním scénáři by před Ligou mistrů nikoho nepouštěl.
Holešův případ mu posloužil jako dokonalá ilustrace: i prohraný zápas 0:3 může prodat hráče, pokud ten hráč individuálně obstojí. A zároveň si ho Slavia udržela. Obojí najednou. Argument pro evropské ambice i pro stabilitu kádru.
Co to říká o Slavii a jejím modelu
Celá epizoda odhaluje mechanismus, který Slavia běžně nekomentuje v reálném čase. Nabídky přicházejí, hráči o nich vědí, někdy mluví přímo s trenéry zájemců. Ale klub nejdřív pojistí jádro opakovaným prodlužováním smluv a teprve potom případně řeší odchod. Holeš měl v momentě Lampardova telefonátu kontrakt do roku 2027. O půl roku později už do roku 2028. Vyjednávací pozice Slavie nebyla otázkou, zda hráče pustit, ale zda vůbec chce.
Zveřejnění podobného příběhu s osmiměsíčním zpožděním může fungovat i jako tichý signál pro skauty: tenhle hráč měl konkrétní zájem z Premier League a zůstal. Pro případné budoucí zájemce to znamená, že laťka je nastavená vysoko a že Slavia není klub, který prodává pod tlakem prvního telefonátu.
Lampardův hovor z prosince 2025 nakonec nezměnil nic na Holešově adrese. Změnil ale optiku, kterou se díváme na prohraný večer v Londýně. Někdy stačí devadesát minut proti správnému soupeři, aby zazvonil telefon.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle