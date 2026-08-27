Historický krach Celtiku jako inspirace pro Plzeň. Nový trenér Kováč burcuje: Možné je všechno

Radoslav Kováč stál 23. srpna poprvé na trávníku Doosan Areny jako hlavní trenér Viktorie Plzeň. O čtyři dny později, ve čtvrtek 27. srpna od 19:00, povede svůj první soutěžní zápas, a rovnou odvetu play-off Evropské ligy proti Crveně zvezdě Bělehrad. Manko 0:3 z prvního utkání. Bilance sezony: jedna výhra z pěti soutěžních zápasů, skóre 10:14. Kováč na tiskové konferenci před odvetou řekl, že jde o „největší výzvu jeho trenérské kariéry“. Pak vytáhl příklad LASK Linec, který před dvěma dny otočil identické manko proti Celtiku. A dodal: „Ve fotbale je to jednoznačně možné.“
Pět obratů, které se skutečně staly
Plzeňský klub veřejně neprezentoval žádný hotový seznam historických comebacků. Z Kováčových výroků a z veřejně dostupných dat UEFA se ale dá zrekonstruovat, o jaké precedenty se inspirace opírá.
- Deportivo La Coruña – AC Milán, 2004 (čtvrtfinále LM): po 1:4 venku výhra 4:0 doma.
- Valencia – Basel, 2014 (čtvrtfinále EL): po 0:3 venku výhra 5:0 po prodloužení, dodnes největší obrat v historii Evropské ligy.
- Barcelona – PSG, 2017 (osmifinále LM): po 0:4 venku výhra 6:1, „La Remontada“, první otočení čtyřgólového manka v dějinách Ligy mistrů.
- Liverpool – Barcelona, 2019 (semifinále LM): po 0:3 venku výhra 4:0 na Anfieldu.
- Sporting – Bodø/Glimt, 2026 (osmifinále LM): po 0:3 venku výhra 5:0 po prodloužení, teprve pátý případ v Lize mistrů, kdy někdo otočil manko tří gólů či více.
A pak je tu LASK. Případ starý dva dny.
Zázrak z Lince jako přímá inspirace
Celtic vyhrál 19. srpna první zápas 3:0. V odvetě 25. srpna šel LASK po vlastním gólu Mbuyamby do součtového stavu 0:4. Vypadalo to jako formalita. Jenže Usoro snížil, Ljubičić přidal druhý, Adeniran třetí, Flecker čtvrtý, 4:1 v řádné hrací době, 4:4 v součtu. V prodloužení rozhodl znovu Adeniran na konečných 5:1. Součet 5:4 pro LASK, poprvé v historii klubu ligová fáze Ligy mistrů.
Kováč ten případ na tiskové konferenci zmínil explicitně. Řekl, že ani stav 0:4 v součtu nemusí být konečný, pokud tým „ukáže fantastickou mentalitu“ a fanoušci vytvoří tlak. Pikantní detail: v 98. minutě odvety nastoupil za LASK český záložník Kryštof Daněk, kterého Kováč osobně zná z pardubického angažmá. Daněk byl přímo u rozhodující akce, po presinku se míč dostal přes něj k Adeniranovi.
Inspirativní příběh. Ale kontexty se liší zásadně.
Proč Plzeň není LASK
LASK šel do odvety jako úřadující rakouský mistr a vítěz poháru pod trenérem, který tým vedl od října 2025. Sehraný celek s jasnou identitou. Plzeň má za sebou rozpad: Liberec 1:3, Brno 1:1, Teplice 5:5, Zlín 3:2, Bělehrad 0:3. Problém není v produktivitě, deset gólů z pěti zápasů je slušných. Problém je v obraně, která inkasovala čtrnáctkrát. V Bělehradě oba góly Ivaniće přišly po situacích za poslední linií. Třetí zásah přidal Katai z penalty po zásahu VAR.
Martin Hyský byl odvolán den po návratu ze Srbska. Klub uvedl, že „herní projev neodpovídá ambicím Plzně“. Kováč převzal mužstvo 23. srpna, první trénink vedl ten den. Čtyři dny na přípravu evropské odvety s třígólovým mankem. Říká, že většinu hráčů dobře zná a že tým má „obrovskou kvalitu a potenciál“. Bookmakeři vidí plzeňský postup kurzem 7,38, hrubě necelých 14 procent před marží.
Co musí Plzeň udělat, a co jí hrozí
Naše dedukce z prvního zápasu a z historických obratů ukazuje čtyři podmínky:
- Rychlý gól. Všechny velké obraty měly společného jmenovatele: brzký úder, který změní energii stadionu. Valencia dala první gól ve 25. minutě, Liverpool ve čtvrté, LASK ve 23.
- Tlak přes kraje a standardky. Plzeň potřebuje dostat víc hráčů do vápna, než kolik jich tam bylo v Bělehradě.
- Zajištění prostoru za stopery. Právě tam vznikly oba Ivanićovy góly. Otevřít hru je nutné, ale bez lepšího zajištění středových prostorů po ztrátě přijde protiúder.
- Neinkasovat. Jediný gól Crvene zvezdy z otevřené hry by znamenal, že Plzeň musí dát pět. A to už je kategorie, kde i precedenty mlčí.
Podle posledního veřejného finančního rozpisu UEFA pro aktuální cyklus 2024–27 činí vstupní odměna za ligovou fázi Evropské ligy 4,31 milionu eur, za Konferenční ligu 3,17 milionu eur. Celkový balík pro kluby: 565 milionů eur v EL proti 285 milionům v KL. Poražený z dvojzápasu nespadne do prázdna, padá do Konferenční ligy. Ale rozdíl není kosmetický. Je systémový.
Doosan Arena jako poslední proměnná
Klub zařadil odvetu do vysoce rizikového režimu. Do domácích sektorů mají vstup jen občané ČR nebo lidé s prokazatelným trvalým pobytem, kontroly dokladů totožnosti u bran. Atmosféra bude uzavřená, intenzivní, výhradně plzeňská. Přesně takovou kulisu potřeboval LASK, přesně takovou měl Liverpool na Anfieldu v květnu 2019.
Kováč na to sází vědomě. Mluví o fanoušcích jako o „dvanáctém hráči“, o mentalitě jako o klíči. Má pravdu v tom, že bez emoční exploze stadionu žádný velký obrat v historii nevznikl. Nemá ale odpověď na otázku, zda tým, který se rozpadal pět zápasů v řadě, dokáže během jednoho večera otočit zároveň evropský dvojzápas i vlastní sezonu.
Čtrnáct procent není nula. Ale taky to není polovina. Doosan Arena to ve čtvrtek večer buď potvrdí, nebo vyvrátí, třetí možnost neexistuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner