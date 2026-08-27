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Policisté kontrolují rizikové železniční přejezdy: V Desné padaly pokuty

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Rozhlédnout se a zastavit trvá jen pár vteřin, přesto mnozí řidiči i chodci na železničních přejezdech riskují své životy. Policisté proto zpřísnili dohled nad rizikovými místy a zaměřili se na dodržování základních pravidel.
Policisté kontrolují rizikové železniční přejezdy: V Desné padaly pokuty

Policisté kontrolují rizikové železniční přejezdy: V Desné padaly pokuty

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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