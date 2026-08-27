První derby v kariéře pro sudího, který rok pískal dorost. Komise rozhodčích riskuje průšvih před zraky celé ligy

Když se 8. srpna v Teplicích rozsvítil výsledek 5:5 po zápase s Plzní, stál uprostřed toho chaosu čtyřicetiletý rozhodčí, který se po měsících ticha vrátil na ligovou scénu. O tři týdny později má tentýž muž řídit nejcitlivější utkání české sezony. Jan Machálek, třináctou sezonou v nejvyšší soutěži, s kariérním průměrem 3,9 žluté karty na zápas, dostal od nové Komise rozhodčích FAČR nominaci na derby Sparta – Slavia. Výkop v neděli 30. srpna ve 20:00.
Čísla, která mluví jasně
Machálkova ligová kariéra vypadá na papíře solidně. Jenže čísla z posledních tří sezon vyprávějí jiný příběh:
|Sezona
|Ligové zápasy jako hlavní
|2023/24
|18
|2024/25
|5
|2025/26
|4
|2026/27 (dosud)
|1
Z jednadvaceti zápasů v sezoně 2021/22 se propadl na čtyři v minulém ročníku. Letos zatím jediný, ten teplický gólový festival. Podle Sport.cz měl vedle toho v aktuální sezoně na starosti jeden zápas druhé ligy, jeden pohárový duel a dva dorostenecké. Mediální zkratka „rok pískal dorost“ je nadsázka, ale směr sedí. Machálkova čerstvá ligová praxe je minimální.
Proč k útlumu došlo, veřejně nikdo nevysvětlil. Po kritizovaném výkonu v sezoně 2024/25, konkrétně po duelu Liberec–Baník, kde podle komuniké komise neměl domácí tým dohrávat v plném počtu, z ligových nominací prakticky zmizel a zůstal jen u pozice u videa.
Derby jako válečná zóna
Problém není v tom, že by Machálek neuměl pískat. Problém je v tom, kam ho komise posílá. Poslední tři ligová derby Sparty se Slavií přinesla minimálně tři velké disciplinární uzly:
- Květen 2024 – bezbrankový zápas na Letné, Haraslín dostal druhou žlutou a šel ven. Napětí eskalovalo až do závěrečného hvizdu.
- Březen 2026 – Sparta vyhrála 2:0, ale Slavia dohrávala bez vyloučeného Mojmíra Chytila. Červená karta, emoce na hřišti i na tribunách.
- Květen 2026 – zápas v Edenu nebyl dohrán. Sedm žlutých, dvě červené, vniknutí fanoušků na hrací plochu. Sparta na svém webu popsala bezpečnostní kolaps; disciplinární komise nakonec utkání kontumovala 0:3.
Po květnovém debaklu je každé další derby pod drobnohledem. Sparta sama uvádí, že bezpečnostní přípravy na derby jsou složitější než organizace domácích zápasů v evropských pohárech a klub do nich investuje 700 tisíc korun. Do takového prostředí teď komise posílá rozhodčího, pro kterého to bude první kariérní derby.
Signál, nebo sázka naslepo?
Komise rozhodčích FAČR výběr veřejně nezdůvodnila. K 27. srpnu 2026 byla oficiální stránka delegací 6. kola na webu Chance Ligy stále bez jmen, zatímco média už uváděla Machálka i složení jeho týmu. Sama o sobě je tahle informační asymetrie pozoruhodná: fanoušci se o nominaci dozvídají z novinářských zdrojů dřív než z ligového webu.
Nabízejí se dvě čtení. Buď nová komise vedená Carlosem Closem Gómezem záměrně boří zavedený pořadník a chce ukázat, že derby nepatří automaticky „derby jménům“ jako Karel Rouček nebo Dalibor Černý, kteří poslední velká derby řídili. Nebo jde o riskantní pokus vytáhnout zkušeného, ale málo vytíženého arbitra zpátky na výsluní. Bez oficiálního vysvětlení zůstává obojí jen interpretací.
Jedno je ale jisté: pokud komise chtěla vyslat signál, že se nebude držet starých zvyklostí, vybrala si pro ten signál nejtvrdší možný test.
Co je v sázce
Sparťanský trenér Lars Friis na předderby tiskové konferenci výslovně odmítl komentovat rozhodčí. Slavia se k delegaci Machálka v otevřených výstupech nevyjádřila. Ticho klubů ale neznamená, že téma neexistuje, znamená, že exploduje až v momentě, kdy se něco stane.
Podle řádu FAČR nese za delegaci formální odpovědnost Komise rozhodčích jako orgán. Ve veřejném prostoru ale půjde jakýkoli průšvih za Closem Gómezem osobně, je tváří nové éry a derby bude čteno jako její první velká zkouška. Pro Machálka samotného by zásadní chyba znamenala pravděpodobný konec nominací na top zápasy, možná definitivně.
Data jdou oběma směry. Sto čtrnáct ligových zápasů není málo. Jeden ligový zápas za tři měsíce před derby je zoufale málo. Machálek má obecnou zkušenost, ale minimální čerstvou praxi v zápasech s tlakem, který se derby ani vzdáleně nepodobá ničemu jinému v české lize.
V neděli ve dvacet hodin na Letné se ukáže, jestli komise vsadila na skrytý potenciál, nebo na prázdnou kartu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner