Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

ČEZ Prodej hlásí vyšší zájem zákazníků během krize v Hormuzu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
ČEZ Prodej zaznamenal od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšený zájem domácností o své dodávky energií. Firma uvádí, že v červnu získala oproti únoru téměř o 30 % více nových klientů. Výrazný růst poptávky zaznamenala už v březnu, kdy zájem o smlouvy na elektřinu meziměsíčně vzrostl o 60 % a u plynu se až zdvojnásobil.
ČEZ Prodej hlásí vyšší zájem zákazníků během krize v Hormuzu

ČEZ Prodej hlásí vyšší zájem zákazníků během krize v Hormuzu

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Trade-off
Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur
Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur
Dluh obyvatel vzrostl na 4,43 bilionu Kč, nejrychleji rostl dluh na bydlení
Dluh obyvatel vzrostl na 4,43 bilionu Kč, nejrychleji rostl dluh na bydlení

Zadlužení obyvatel evidované v úvěrových registrech dosáhlo na konci prvního pololetí 2026 celkem 4,43...

KOMENTÁŘ: Proč se bojíme vrcholů finančního trhu, které nejsou vrcholy
KOMENTÁŘ: Proč se bojíme vrcholů finančního trhu, které nejsou vrcholy

Otevřete noviny a čtete: „Trhy jsou na vrcholu.“ „No tak teď teda není dobrá doba investovat, když je to na...

Česko stárne. Demografické změny mohou zesilovat inflační tlaky
Česko stárne. Demografické změny mohou zesilovat inflační tlaky

Demografické změny mohou v příštích desetiletích výrazně ovlivnit českou ekonomiku i měnovou politiku....

Minimální mzda od ledna 2027 stoupne na 24 900 Kč
Minimální mzda od ledna 2027 stoupne na 24 900 Kč

Od začátku roku 2027 vzroste minimální mzda o 2 500 Kč na 24 900 Kč měsíčně. Českomoravská konfederace...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.