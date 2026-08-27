ČEZ Prodej hlásí vyšší zájem zákazníků během krize v HormuzuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČEZ Prodej hlásí vyšší zájem zákazníků během krize v Hormuzu
Zadlužení obyvatel evidované v úvěrových registrech dosáhlo na konci prvního pololetí 2026 celkem 4,43...
Otevřete noviny a čtete: „Trhy jsou na vrcholu.“ „No tak teď teda není dobrá doba investovat, když je to na...
Demografické změny mohou v příštích desetiletích výrazně ovlivnit českou ekonomiku i měnovou politiku....
Od začátku roku 2027 vzroste minimální mzda o 2 500 Kč na 24 900 Kč měsíčně. Českomoravská konfederace...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →