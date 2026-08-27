Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

DRBNA HISTORIČKA: Kanovnická bývala slepou ulicí. Zmizela kvůli ní i Prašná věž

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kanovnická ulice patří dnes k běžným cestám centrem Českých Budějovic, ještě v 19. století ale končila u mohutné Prašné věže. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná její proměny, spor o zboření hradební věže i významné obchody a podniky, které v ulici sídlily. Věnuje se také trolejbusové dopravě a vzpomínce řidiče na jednu kuriózní příhodu z Kanovnické.
DRBNA HISTORIČKA: Kanovnická bývala slepou ulicí. Zmizela kvůli ní i Prašná věž

DRBNA HISTORIČKA: Kanovnická bývala slepou ulicí. Zmizela kvůli ní i Prašná věž

Zdroj: Jan Schinko
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Dvě mladé policistky se postavily ozbrojenému lupiči. Zadržely ho během pár vteřin
Dvě mladé policistky se postavily ozbrojenému lupiči. Zadržely ho během pár vteřin
Čelní střet uzavřel silnici u Dasného, na místo letěl vrtulník
Čelní střet uzavřel silnici u Dasného, na místo letěl vrtulník

Silnice I/20 od Dasného směrem na České Budějovice je kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřená. Na místě...

Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?
Střelák: Dynamo ve třetí lize baví. Co se řeší mimo hřiště?

Českobudějovické Dynamo rozjelo novou sezonu ve velkém stylu a po třech zápasech je první se skóre 10:0. Na...

Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa
Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa

Začátek školního roku 2026/2027 přivede do mateřských, základních a středních škol v Jihočeském kraji...

Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce
Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce

Země živitelka je místem, kam lidé tradičně míří za zemědělskou technikou, hospodářskými zvířaty i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.