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Geislerová a Janáček spolu žijí přes 20 let. Přežili krizi, skandál i spekulace o otcovství třetího dítěte

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Tajná svatba se dvěma svědky z hospody, rok mlčení i vůči vlastní rodině a manželství, které přečkalo veřejně propíraný milostný trojúhelník. Prosinec 2003 až dnes.
Geislerova, Janáček

Geislerova, Janáček

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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