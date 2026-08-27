Jak reklamovat zboží bez účtenky. Jednoduchý trik vám může zachránit všechny peníze

Když se věc pokazí v nejhorší možné chvíli
Domů si přinesete novou elektroniku, oblečení nebo spotřebič. Účtenka zmizí kdesi v hloubi peněženky, možná skončí v koši nebo se z ní časem stane čistý papír bez jediného čitelného písmene. O pár týdnů později se věc porouchá.
Začnete prohledávat šuplíky, kabelku, všechny možné skrýše. Nic. Papírový doklad je fuč. Většina lidí v tuhle chvíli mávne rukou a rozbitou věc prostě odepíše jako ztrátu. Přitom to vůbec nemusí být konečná.
Zákon vás nechrání jen přes papírový lístek
Tady přichází překvapení: zákon nikde nepožaduje, abyste měli zrovna vytištěnou účtenku. Vaší jedinou povinností je prokázat, že jste si danou věc koupili u konkrétního prodejce. To je zásadní rozdíl.
Pokud vás obchodník odmítne s tím, že nemáte papírový doklad, postupuje v rozporu s právními předpisy. Zbytečně vás ochuzuje o práva, která vám ze zákona náleží. Jenže jak tedy nákup doložit?
Jak upozorňuje server Ušetřeno.cz, v těchto situacích stačí prokázat, že jste zboží pořídili v dané prodejně. K tomu vede hned několik cest, a některé jsou dokonce jednodušší než hledání zašlého papírku.
Bankovní výpis jako záchrana v nouzi
Platili jste kartou nebo převodem? Výpis z bankovního účtu jasně ukáže datum transakce i přesnou částku. Prodejce nemá důvod pochybovat, když mu předložíte oficiální dokument od banky s údaji odpovídajícími nákupu.
Skvěle fungují také mobilní aplikace obchodních řetězců s věrnostními programy. Mnohé z nich si automaticky ukládají historii všech vašich nákupů včetně detailů. Zákaznický účet na e-shopu plní stejnou funkci.
A co fotka účtenky v telefonu? I ta platí jako důkaz. Moderní technologie nám šetří nejen čas, ale i zbytečné starosti při reklamacích.
Někdy pomůže i původní obal se specifickými kódy obchodu, orazítkovaný záruční list nebo předchozí reklamační protokol ze stejné prodejny. V krajním případě může posloužit i svědectví jiné osoby, která byla u nákupu přítomna.
Když je produkt sám o sobě důkazem
Existují situace, kdy nepotřebujete vůbec nic. Pokud jste si koupili věc, kterou vyrábí a prodává výhradně jediný obchodník, je původ naprosto jasný. Samotná unikátnost produktu slouží jako dostatečný důkaz.
Typicky jde o značkové zboží s vlastní distribucí nebo speciální kolekce dostupné jen v jednom řetězci. Prodejce v takových případech nemůže tvrdit, že jste věc koupili jinde.
Kolik času na reklamaci máte a co se stane potom
Podle informací z webu České obchodní inspekce odpovídá prodávající za vady po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Na vyřízení samotné reklamace má pak zákonnou lhůtu třicet dní.
Tato lhůta začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Pokud obchodník nestihne reklamaci vyřídit do třiceti dnů, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě máte právo požadovat vrácení peněz nebo slevu z kupní ceny.
Někteří prodejci nabízejí prodlouženou záruku, která vám dává více času. Pozor, taková garance musí být jasně písemně doložená. Ústní sliby nemají právní váhu.
Zvláštní pravidlo platí pro vrácení zboží do čtrnácti dnů bez udání důvodu. To se vztahuje výhradně na nákupy uzavřené distančním způsobem (e-shopy, telefonické objednávky) nebo mimo obchodní prostory, například na předváděcích akcích.
Nebojte se uplatnit svá práva
Ztráta účtenky není konec světa ani důvod vzdát se svých peněz. Zákon stojí na vaší straně a nabízí víc možností, než si většina lidí uvědomuje. Stačí znát pravidla a nebát se jich využít.
Nezačínejte tedy panikařit jen kvůli chybějícímu papírku. Sáhněte po bankovním výpisu, podívejte se do aplikace nebo vytáhněte záruční list. Vaše práva zůstávají v platnosti bez ohledu na to, jestli ten vybledlý proužek z pokladny ještě najdete, nebo se po něm slehla zem.
Zdroje článku: digidoklad.cz, usetreno.cz, seznamzpravy.cz, coi.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková