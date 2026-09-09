Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelů
Apple změnil styl představování novinek, ale je to pochopitelné. V podstatě vždy jednou za rok vydal hlavní...
Mobily s vyjímatelnou baterií v podstatě vymizely, stejně jako zařízení s menší úhlopříčkou displeje. Najít...
Minulý rok Samsung představil model Galaxy A07, který se může pyšnit šesti lety aktualizací. I tentokrát...
O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za...
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