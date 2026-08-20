Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Anne Hathaway se stala Disney Legend. Dojalo ji bouřlivé přijetí publika

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Anne Hathaway má za sebou mimořádně emotivní večer. Třiačtyřicetiletá herečka byla během slavnostního ceremoniálu Disney Legends Awards 2026 v Anaheimu oceněna titulem Disney Legend, který společnost uděluje osobnostem s významným a trvalým vlivem na její tvorbu a odkaz.
Anne Hathaway se stala Disney Legend. Dojalo ji bouřlivé přijetí publika

Anne Hathaway se stala Disney Legend. Dojalo ji bouřlivé přijetí publika

Zdroj: gettyimages.com
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Zbraň i pádlo pro prezidenta: Petr Pavel dostal od šampiónů nečekané dary!
Zbraň i pádlo pro prezidenta: Petr Pavel dostal od šampiónů nečekané dary!
Tomáš Řepka nachytaný při divoké líbačce s cizí ženou: Následovalo krkolomné vyjádření
Tomáš Řepka nachytaný při divoké líbačce s cizí ženou: Následovalo krkolomné vyjádření

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka (52) má po svém boku deset let moderátorku Kateřinu Kristelovou (46). Přesto...

Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!
Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!

Herečka Denisa Pfauserová (37) se před kamerou ukázala tak, jak ji fanoušci běžně nevídají. Svlékla horní...

Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthew Perry
Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthew Perry

Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho...

Doba je divná: Charismatický Richard Tesařík zpívá první píseň z alba Soukupa a Zimy
Doba je divná: Charismatický Richard Tesařík zpívá první píseň z alba Soukupa a Zimy

Projekt s ironickým názvem Písně, které nikdo nechce slyšet vznikal dva roky bez jakýchkoliv komerčních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.