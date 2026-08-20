Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned

Dnes si představíme hned dva klenoty naší měnové historie, které nesou nominální hodnotu pět korun. Prvním je papírová pětikorunová státovka z roku 1945 a druhým legendární niklová pětikorunová mince z roku 1937. Poválečné období bylo plné naděje a touhy po obnově silného Československa. Papírové pětikoruny tehdy doslova zaplavily zemi, aby pomohly postavit hospodářství znovu na nohy. Lidé je nosili v peněženkách, platili jimi za každodenní nákupy a pro celou jednu generaci se staly symbolem nového začátku a návratu k mírovému životu. Každý dotek tohoto papíru v sobě nesl vůni svobody a naděje v lepší zítřky.
Londýnský tisk a geniální československý design
Historie těchto platidel je fascinující ukázkou československého umu a mezinárodní spolupráce. Poválečná papírová pětikoruna se tiskla v prestižní londýnské tiskárně Thomas de la Rue, což jí dodávalo punc světové kvality a preciznosti.
Ještě větším uměleckým skvostem je však niklová mince z roku 1937. Její nádherný design navrhl slavný český sochař Otto Gutfreund. Tato mince byla vyrobena z čistého niklu v limitované zkušební sérii pouhých 8 000 kusů předtím, než bylo toto oběživo plně zavedeno. Spojení precizního řemesla a nadčasového designu z ní dnes dělá jeden z nejvyhledávanějších numismatických pokladů naší historie, který obdivují sběratelé po celém světě.
Detektivka v šuplíku: Jak poznat skutečný unikát od běžného kousku?
Jak tedy poznat, zda máte doma skutečný unikát? U papírové pětikoruny z roku 1945 je klíčem k úspěchu takzvaný anulát (Specimen). Běžné oběhové bankovky mají dnes hodnotu jen několika desítek korun. Sběratelským svatým grálem jsou však archivní kusy s nulovým sériovým číslem (např. série Z/Z 000000) a přetiskem či perforací „Cancelled“ nebo „Specimen“. Tyto vzácné kousky sloužily pouze pro úřední účely a do běžného oběhu se nikdy nedostaly. U kovové pětikoruny je pak rozhodující ročník 1937 vyražený z čistého niklu.
To potvrzuje i odborník na numismatiku z renomovaného aukčního domu: „Lidé nám velmi často nosí běžné londýnské emise z roku 1945 a myslí si, že zbohatnou. Musíme je zklamat. Tyto bankovky se tiskly v obrovských nákladech, aby po válce rychle saturovaly trh. Hodnotu desítek tisíc mají pouze vzorové kusy – anuláty s nulovým číslováním a označením SPECIMEN nebo CANCELLED, které tiskárna Thomas de la Rue posílala bankám jako vzor. Ty v běžné peněžence nikdy nebyly.“
Pohádková hodnota a kde vzácný kousek bezpečně prodat
Pokud máte to štěstí a vlastníte skutečnou raritu, její cena vás ohromí. Zatímco běžná papírová pětikoruna potěší spíše nostalgickou vzpomínkou, vzácný bankovkový anulát se dnes prodává za 50 000 až 60 000 Kč. Absolutním králem je však niklová mince z roku 1937. Její cena na trhu dosahuje astronomických výšin – v srpnu roku 2026 se špičkově zachovalý kus vydražil za neuvěřitelných 153 000 Kč! Prodej takových skvostů je nejvhodnější realizovat prostřednictvím specializovaných aukčních domů nebo ověřených sběratelských portálů, jako je Aukro, kde máte jistotu férového obchodu.
Na internetových diskusních fórech se o těchto nálezech často vedou vášnivé debaty. Jeden z uživatelů na sběratelském portálu trefně poznamenal: „Zase klasický novinářský clickbait. Člověk už jásá, že má v šuplíku po dědovi poklad, a pak zjistí, že ta jeho obyčejná papírová pětikoruna má cenu tak na jedno kafe, protože ty drahé kusy s nulami se lidem do rukou vůbec nedostaly. Jenom tahají lidi za nos.“ Nenechte se však odradit! Pečlivá prohlídka starých krabic na půdě nebo v babiččině sekretáři se stále může vyplatit. Co když právě ve vaší pozůstalosti odpočívá zapomenutý kousek historie, který čeká na své znovuobjevení? Našli jste někdy při vyklízení staré půdy nějakou vzácnou minci či bankovku, která vám udělala radost?
Zdroje článku: e15.cz, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová