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Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned

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Dennívýzva
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Možná ji máte doma v krabici po babičce nebo zastrčenou ve starém rodinném albu. Nenápadná československá pětikoruna, která kdysi platila za běžnou drobnost, dnes dokáže mezi sběrateli rozpoutat hotové šílenství. Zatímco většina z nás si pamatuje jen její obyčejnou hodnotu, některé konkrétní kousky se na aukcích prodávají za naprosto neuvěřitelné sumy přesahující sto tisíc korun. Jak ale poznat, zda se na vaší půdě neskrývá poklad?
Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned

Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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